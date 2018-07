El PNV se resitúa ante el cambio en los liderazgos del PP y el PDeCAT El triunfo de Casado y la salida de Marta Pascal de la dirección de la antigua Convergència no eran las opciones preferidas por gran parte del partido MIGUEL VILLAMERIEL SAN SEBASTIÁN. Martes, 24 julio 2018, 06:48

Los cambios en los liderazgos del PP y el PDeCAT que se han producido este fin de semana en sus respectivos congresos no tienen una afección directa en el PNV, pero obligarán al partido jeltzale a adaptar su estrategia por las consecuencias que podrían tener tanto en la política vasca como en la estatal. A priori, el triunfo de Pablo Casado sobre Sáenz de Santamaría y la capitulación de Marta Pascal ante Puigdemont no eran las hipótesis que más atraían a una mayoría de los dirigentes jeltzales, que habrían preferido que los populares y la antigua Convergència tomasen una senda de moderación, pero el resultado ha sido el contrario y la ejecutiva del EBB analizó ayer la nueva situación política. La versión oficial es que el PNV no valora públicamente los procesos internos de otros partidos y, en cuanto a las consecuencias que pudieran acarrear, se mantiene a la expectativa. Pero el triunfo de Casado y el reforzamiento de Puigdemont amenazan con complicar los movimientos de Pedro Sánchez en las próximas semanas, lo que podría afectar de forma indirecta al PNV.

El presidente del EBB, Andoni Ortuzar, no ocultó sus «discrepancias» con Casado en la felicitación que le trasladó el sábado a través de las redes sociales, aunque al mismo tiempo aseguró que el nuevo presidente del PP «siempre hallará un PNV abierto al diálogo». El jueves, un día antes de que se iniciara el congreso popular, Ortuzar evitó pronunciarse sobre su preferencia en torno al nuevo liderazgo del PP, aunque dejó caer que confiaba en que ganara el candidato «con la mentalidad más abierta». Una cualidad que, según varios dirigentes jeltzales consultados por este periódico, se correspondía más con Sáenz de Santamaría que con un Casado que ha potenciado su perfil de derechas y beligerante con los nacionalistas para imponerse en el congreso del PP.

En el caso del cónclave del PDeCAT que supuso la salida de Marta Pascal como coordinadora general, Ortuzar no fue tan explícito en las redes sociales, aunque sí reclamó un partido «fuerte y unido» que supere las últimas tensiones internas. El líder del EBB fue más claro a la hora de despedir a Pascal, a la que mostró todo su «reconocimiento», un mensaje que acompañó de una fotografía en la que le daba un afectuoso abrazo durante el congreso celebrado este fin de semana en Barcelona. La relación de Pascal con la dirección del PNV ha sido muy estrecha y franca en los dos años en los que ha estado al frente al PDeCAT -ha visitado Sabin Etxea en más de una ocasión-, y ha tenido un hilo directo con Ortuzar en el último año para tratar todas las cuestiones que han rodeado al procés, por lo que la salida traumática de la dirigente tras su pulso con Carles Puigdemont supuso un golpe para el presidente del EBB. En cualquier caso, el PNV confía en mantener una buena relación con el nuevo coordinador general del PDeCAT, David Bonheví, que hasta ahora había ejercido de mano derecha de Pascal, por lo que el cambio de nombres en la dirección tampoco tiene por qué cambiar radicalmente la relación entre los partidos.

La derivada vasca

El cambio que se ha producido en la presidencia del PP también puede tener su derivada en Euskadi, ya que algunas voces alertan sobre el posible endurecimiento de las posiciones de los populares vascos en el Parlamento. Hasta ahora el partido de Alfonso Alonso ha contribuido a la estabilidad del Gobierno Vasco, sobre todo con la aprobación de los dos últimos Presupuestos, pero el presidente del PP vasco advirtió tras el apoyo del PNV a la moción de censura contra Rajoy que ya no será socio preferente. A pesar de ello, el Ejecutivo de coalición de PNV y PSE no descartaba a los populares de cara a la negociación presupuestaria de otoño, pero la llegada de Casado a la presidencia del PP puede encarecer aún más un posible apoyo popular.