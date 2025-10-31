Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños. EFE

La renovación del presidente y tres magistrados del Constitucional abre otro frente entre el PSOE y el PP

Bolaños acusa al presidente del Senado, en manos del PP, de «no estar moviendo un dedo» para iniciar los trámites

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:59

Comenta

La renovación del presidente y cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC), cuyo mandato acaba el 17 de diciembre, amenaza con abrir otro frente de batalla ... insitucional en la pugna que mantienen a todos los niveles PSOE y PP. Bajo este clima, este viernes, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños ha acusado al presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, de «no estar moviendo un dedo» para iniciar el proceso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los peajes de Gipuzkoa sufrirán en 2026 la mayor subida en siete años: consulta los nuevos precios en las autopistas
  2. 2 Al menos dos detenidos en disturbios en Pamplona por un acto de Vito Quiles
  3. 3 Despiden al patrón de un pesquero por atracar en un puerto vasco con cinco toneladas de caballa por encima de lo declarado
  4. 4

    Gipuzkoa ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar la subida de la inflación
  5. 5 El segundo de los fichajes de la Real Sociedad que será padre esta temporada: «Mi equipo favorito para siempre»
  6. 6 Dos futbolistas guipuzcoanos inauguran la peña del Athletic en Oiartzun: «Estando en Gipuzkoa es un gran placer»
  7. 7 Los frenazos innecesarios ante un radar en la A-8 que ha cambiado su límite: «La señalización es mejorable»
  8. 8 Fermín, el empleado de la Real Sociedad que dice adiós tras 30 años en el club: «Gracias por cuidarnos tan bien»
  9. 9

    El Red Bull-Bora despide a Oier Lazkano tras la suspensión por «anomalías inexplicables» en su pasaporte biológico
  10. 10 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La renovación del presidente y tres magistrados del Constitucional abre otro frente entre el PSOE y el PP

La renovación del presidente y tres magistrados del Constitucional abre otro frente entre el PSOE y el PP