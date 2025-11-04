El reloj, en marcha: presidente en funciones y pactar un candidato o elecciones en marzo en la Comunidad Valenciana

Carlos Mazón ha anunciado este lunes su salida de la presidencia de la Generalitat. Mazón ha firmado su renuncia al cargo a las 14.51 ... horas, y el escrito ha tenido entrada en el registro de Les Corts a las 15.24 horas. Con todo, esa decisión le deja como presidente en funciones hasta que se elija nuevo titular de la presidencia, según explican fuentes del Palau.

Este martes Mazón presidirá el pleno del Consell, el último con la asistencia del teniente general Gan Pampols. El hasta ahora conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, asumirá la vicepresidencia segunda. Mazón tenía planteado inicialmente una remodelación bastante mayor, pero su salida ha precipitado un único relevo, el necesario para cubrir la vacante de la reconstrucción.

Con la presentación de la renuncia se ponen en marcha los plazos para elegir nuevo presidente. Algunas fuentes aseguran que Mazón podría estar planteándose coger una baja médica, aunque el Palau de la Generalitat ha señalado que Mazón «no tiene prescrita ninguna baja médica y hará en todo momento lo que le diga su facultativo». Una eventual baja no afectaría a los plazos una vez presentada la renuncia.

Eso sí, en el caso de acabar tomándose esa baja médica, la presidencia en funciones de la Generalitat recaería en la vicepresidenta primera, Susana Camarero.

A partir de la presentación de la dimisión se abre un plazo de 12 días hábiles para la presentación de un candidato a la presencia de la Generalitat. A continuación, el pleno de investidura tendrá lugar en un plazo de entre 3 y 7 días posterior a esos 12 días.

Mazón tiene previsto mantener una conversación con la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, para ajustar el calendario parlamentario de la presentación de su renuncia. Entre otras razones, por si una eventual situación de bloqueo en la elección del nuevo presidente obliga a convocar nuevas elecciones autonómicas. Se trata de ajustar el calendario para que esa cita electoral, si tiene que producirse, caiga en domingo.

Esa cita con la presidenta de Les Corts podría producirse en las próximas horas cuando se produjo la última dimisión de un president del Consell, la de Francisco Camps el 20 de julio de 2011, el entonces dirigente popular le entregó en mano la renuncia al entonces presidente de Les Corts, Juan Cotino. En esta ocasión, la cita tendrá un carácter más institucional,

El escrito de renuncia será tramitado por la Mesa de Les Corts, que lo trasladará a los grupos parlamentarios para que presenten sus candidatos a la investidura.

El secretario general del PPCV Juanfran Pérez Llorca, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, son los dos nombres que han venido sonando con más insistencia como posibles candidatos a esa investidura. Aunque cualquiera de los grupos parlamentarios puede presentar a su propio candidato, siempre y cuando sea diputado. En todo caso, es la presidenta de Les Corts la que, a la vista de los apoyos que se atribuya cada uno de los aspirantes, debe decidir cuál de ellos se somete al debate de investidura.

El escenario de una eventual convocatoria de elecciones, en realidad, no está en absoluto descartado -cuenta 'Las Provincias'-. De hecho, transcurridos los plazos para la presentación de candidatos y la celebración del debate de investidura, el que se abre es un nuevo plazo de dos meses, desde esa misma jornada, para que se elija un nuevo president. Si transcurridos esos dos meses ningún aspirante obtiene la mayoría necesaria, se disolverían Les Corts y se convocarían elecciones autonómicas de manera automática. Las fechas que se manejan para esa cita apuntan al mes de marzo.