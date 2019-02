El PNV reivindica su centralidad frente a «la política de Twitter y pandereta» Urkullu y Ortuzar durante el mitin de esta mañana en el BEC. / MANU CECILIO Ortuzar y Urkullu abren la precampaña con un mitin multitudinario en el BEC con 700 candidatos jeltzales LORENA GIL Domingo, 3 febrero 2019, 14:55

El PNV, como bien ha dicho su presidente, Andoni Ortuzar, desde un principio, quería hoy hablar de su «libro». Y así ha sido. Lo ha hecho ante una marea de 5.000 simpatizantes que este mediodía han abarrotado el pabellón número uno del BEC, en Barakado. Con 700 candidatos jeltzales sobre el escenario, Ortuzar ha reivindicado la «solidez» de su partido frente a la «política líquida, de Twitter y pandereta». El líder del EBB ha querido advertir a la militancia de que «el espacio que dejamos los partidos demócratas, lo ocupan los populistas, demagogos y antisistema». «Nosotros seguiremos haciendo equilibrios para no caer ni a derecha ni a izquierda. Nosotros centrados, y así vamos a seguir», ha afirmado.

El PNV ha querido exhibir -nunca mejor dicho- músculo en su primer mitin con las próximas elecciones a la vista: europeas, municipales y forales. Hora y media de acto. El lema: 'Prest!' (preparados). Actuaciones musicales incluidas, el binomio jeltzale ha vuelto a ser marca de la casa. Andoni Ortuzar, mensaje de partido; el lehendakari, Iñigo Urkullu, discurso institucional. Dos han sido las claves del mitin: Arengar a la movilización frente a las «encuestas» que vuelven a dar la victoria al PNV en Euskadi y vender gestión y proyecto. «Como dijo aquel inefable escritor, hoy vengo a hablar de mi libro», que insistió el líder del EBB. No quería hablar de la «oposición», aseguraba Ortuzar en sus primeros minutos. Aunque lo ha hecho. Sin nombrar, eso sí, al «tridente», en alusión a PP, Ciudadanos y Vox. Ha llamado a la militancia a no dar nada por sentado. «Ni exceso de confianza ni relajación. En nuestro pueblo no queremos ni populistas, ni demagogos ni antisistema», ha expresado. Pero «Euskadi es diferente», se ha congratulado. «Y no porque seamos mejores que nadie, ni por toque divino. Lo es porque aquí se hacen las cosas de manera diferente», ha añadido. En un momento en el que «no está fácil esto de la política», Ortuzar ha llamado a tejer consensos. «La cosa pública es pluralidad. Pero dentro de esa pluralidad hay que buscar armonía. Conjuntar voces, entonar la misma melodía», ha señalado Ortuzar. Asimismo, y tras asumir que al PNV le está tocando «andar sobre el alambre» a nivel político, «haciendo acrobacias», se ha comprometido a «mantener el equilibrio para no caer ni a derecha ni a izquierda. Nosotros, centrados. Y así vamos a seguir», ha remarcado. «Con paso firme, y no vamos a caer. Porque tenemos claro que aquí, en Madrid o en Bruselas la prioridad es la agenda vasca».

Gran ambiente en el mitin. / / MANU CECILIO

Más enfocado en la actividad del Gobierno vasco, el lehendakari ha querido poner en valor la «buena marcha del país». Ha barrido para casa al recordar «hitos» como la firma para crear el mayor parque de energía eólica de Euskadi en Arasur o la creación de 19.000 empleos. «Esfuerzo y gestión rigurosa», ha dicho. «No nos conformamos». Iñigo Urkullu ha aprovechado el mitin del BEC para recordar que su Ejecutivo «ha propuesto 250 millones -ley de acompañamiento presupuestario- para mejorar las políticas públicas: Educación, Universidad, Protección Social». Estas propuestas, ha proseguido, «basadas en el realismo y la coherencia de una sociedad diversa que benefician a más de 150.000 familias». «Estoy convencido de que son medidas positivas para mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas. Esto es importante», ha señalado Urkullu. No ha duda el lehendakari en mandar, en este sentido, un mensaje a los partidos de la oposición. «Hay quien se está enredando en la forma, nosotros, al fondo», ha afirmado.

Por su parte, la candidata del PNV a las europeas, Izaskun Bilbao, ha subrayado el empeño jeltzale en contribuir a un UE «más social, más humana», contando «con todos, porque somos equipo». Bilbao ha destacado que a su partido le gusta Europa porque es «la suma de voluntades». «Eso es moderno, democrático. Lo antiguo son esas unidades tan indisolubles que hay que mantener a 'sentenciazos'», ha criticado, en la única alusión que esta mañana se ha escuchado en relación a la crisis abierta en Cataluña, aunque sin citarla.

La europarlamentaria jeltzale también se ha referido al Brexit. «Fruto -ha dicho- del cortoplacismo, del populismo y de la demagogia. Esta forma de hacer se ha llevado por delante muchos partidos con historia. Nosotros, con 123 años, seguimos aquí. Por eso en Bruselas no dicen 'sois como una roca'», ha apostillado. «¿Cómo resistimos? Escuchando hasta a los que nos insultan. Con razón y corazón».