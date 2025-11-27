El rector de la EHU exige al consejero que abandone las «descalificaciones» y le pide «respeto» tras la acusación de manipular datos

El rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, ha criticado la comparecencia de ayer en el Parlamento Vasco del consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan ... Ignacio Pérez, Iglesias en torno a las necesidades y la financiación de la Universidad Pública Vasca. En ella, Pérez Iglesias señaló que el informe presentado por la EHU recogía datos incorrectos y manipulados y señalaba que era «difícil construir acuerdos en base a posverdades». Bengoetxea ha pedido esta mañana «respeto» al consejero y le ha pedido que «abandone descalificaciones personales o valoraciones sobre el equipo rectoral» para retomar un diálogo que parece cada vez más enquistado.

La guerra abierta entre el Gobierno Vasco y la EHU por la financiación de la universidad pública a través de los Presupuestos y sus necesidades parece que se vuelve a reabrir pese a que las reuniones entre ambas partes para tratar de calmar las aguas en las últimas semanas parecían marchar en dirección contraria. Bengoetxea, en una nota remitida por la EHU a primera hora de este jueves, ha confesado que la comparecencia del consejero le «resulta especialmente desconcertante». El rector de la EHU apunta que le resulta confuso que «una vez encauzada la relación institucional por la vía del diálogo, se insinúe una deslegitimación del rector y de su equipo atribuyéndoles datos incorrectos, manipulaciones o recursos retóricos propios de la posverdad».

Bengoetxea explica que el informe técnico de más de 500 páginas entregado el pasado 14 de noviembre a Lakua en un encuentro «para encauzar las discrepancias existentes» es «sólido y adecuado para abordar de manera constructiva las necesidades de la institución» y que está abierto a «propuestas de mejora». En este documento se alerta del riesgo de «parálisis» de la EHU por la «insuficiencia» presupuestaria. El equipo rector cifra en 192 millones adicionales, hasta un total de 607, las inversiones «imprescindibles» que precisa la Universidad para evitar una «degradación irreversible» de sus servicios y escapar a la «parálisis». Desde el Gobierno Vasco sostienen que los 426 millones previstos para la EHU en los Presupuestos de 2026 son suficientes.

Durante su comparecencia de ayer el consejero rechazó una vez más que la Universidad esté «infrafinanciada» y respondió con una batería de datos al extenso informe que presentó la pasada semana Bengoetxea y en el que a lo largo de siete capítulos -digitalización, cuidado de las personas, infraestructuras, autonomía universitaria, investigación y transferencia, internacionalización y necesidades docentes y de gestión- se desgranan las necesidades más urgentes de la institución académica. Un documento que se ha compartido con la comunidad universitaria a través de varios procesos de escucha en los que han participado 1.100 personas.

A este respecto, el rector respeta «toda crítica fundamentada» del mismo «siempre en base a datos verificables y en objeciones técnicas», pero pide «respeto» y que «no se cuestione la sinceridad y el compromiso» del equipo rectoral y los que han diseñado ese informe.

Información «contrastada y transparente»

Bengoetxea subraya que el informe contiene «información contrastada y transparente» por lo que reitera su asombro de que Pérez Iglesias celebrase ayer una «áspera comparecencia» minusvalorando esos datos y señalando que son «incorrectos». En ese sentido ha apelado a «retormar la senda de las relaciones colaborativas, abandonando descalificaciones personales o valoraciones sobre el equipo rectoral».

En su nota, el rector apunta y recuerda al consejero que esa comparecencia coincide con el aniversario de las elecciones rectorales donde la candidatura de Bengoetxea obtuvo «el respaldo mayoritario de la comunidad universitaria» con el 64% del voto ponderado y el 70% del absoluto.