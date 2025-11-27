Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, sonríe al consejero de Universidades, Juan Ignacio Pérez Iglesias en un encuentro reciente. EFE

El rector de la EHU exige al consejero que abandone las «descalificaciones» y le pide «respeto» tras la acusación de manipular datos

Joxerramon Bengoetxea muestra su «asombro» por lo que señala una «comparecencia áspera» de Pérez Iglesias en pleno debate sobre la financiación de la universidad y le pide «retomar el diálogo»

A. Algaba y L. Ochoa

Jueves, 27 de noviembre 2025, 09:56

Comenta

El rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, ha criticado la comparecencia de ayer en el Parlamento Vasco del consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan ... Ignacio Pérez, Iglesias en torno a las necesidades y la financiación de la Universidad Pública Vasca. En ella, Pérez Iglesias señaló que el informe presentado por la EHU recogía datos incorrectos y manipulados y señalaba que era «difícil construir acuerdos en base a posverdades». Bengoetxea ha pedido esta mañana «respeto» al consejero y le ha pedido que «abandone descalificaciones personales o valoraciones sobre el equipo rectoral» para retomar un diálogo que parece cada vez más enquistado.

