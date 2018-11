El PNV rechaza que Sánchez se decante por un 'superdomingo' electoral el 26 de mayo El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, José Luis Ábalos. / EFE Ábalos abre la puerta a esa posibilidad si el Gobierno no saca adelante las Cuentas del Estado | Los jeltzales no creen que el presidente esté valorando la opción de hacer coincidir varias citas electorales, pero recuerdan que deberían ser consultados sobre ello MIGUEL VILLAMERIEL SAN SEBASTIÁN/MADRID. Martes, 20 noviembre 2018, 08:20

El Gobierno de Pedro Sánchez provocó ayer un pequeño terremoto político a cuenta de la fecha de las próximas elecciones generales. El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, rompió el guion oficial de que el Gobierno aspira a prolongar la legislatura hasta 2020 y no descartó que pudiera producirse un adelanto electoral para que los comicios generales coincidan con las elecciones europeas, autonómicas y municipales previstas para el próximo 26 de mayo. Todo un 'superdomingo' electoral que en Euskadi cambiaría las autonómicas por las forales, pero que provocaría una imagen inédita con cinco urnas en cada mesa electoral (las destinadas a elegir al Congreso, el Senado, las Juntas Generales, los ayuntamientos y el Parlamento Europeo). Una opción que «no gusta» en absoluto al PNV, uno de los partidos que condujo a Sánchez a la Moncloa y que ayer recordó que una de las cuestiones que le llevaron a respaldar la moción de censura contra Rajoy fue que el líder socialista les consultaría sobre un hipotético adelanto electoral.

El EBB trató ayer este asunto en su reunión semanal de los lunes, aunque fuentes de la ejecutiva jeltzale quitaron importancia a las declaraciones de Ábalos, al considerar que simplemente respondió de una forma abierta a una pregunta concreta que le realizaron en un desayuno informativo. Preguntado sobre si hay posibilidades de que se dé un 'superdomingo' en mayo si se produce un adelanto electoral, Ábalos respondió: «Claro que sí, nada es descartable». Unas palabras que causaron revuelo y que obligaron a pronunciarse al presidente horas después, durante su viaje oficial a Marruecos: «Sabiendo cómo esta la política, no hay que aventurar nada». Aunque podía haberlo hecho, el jefe del Ejecutivo no contradijo a su ministro.

Fuentes del EBB, sin embargo, señalaron ayer que no creen que Sánchez «esté en eso» y destacaron que la respuesta de Ábalos se limitaba a no descartar ninguna opción, «como puede resultar lógico». «Se trata de una respuesta de Perogrullo, pero no nos consta que el Gobierno esté valorando un adelanto electoral a mayo». En cualquier caso, ya que ha saltado la liebre, el PNV dejó claro que «no nos gusta esa hipótesis porque creemos que cada elección debe producirse en su momento y no conviene mezclar diferentes planos». Fuentes jeltzales aclararon que «no pensamos que un 'superdomingo' pueda ser malo para el PNV, sino que sería malo para la ciudadanía».

Compromiso

Fuentes del EBB apuntan que una de las cuestiones que se trataron en los contactos previos a la moción de censura fue que el PSOE consultaría con el PNV la fecha de un hipotético adelanto electoral. «El Gobierno de Sánchez sabe perfectamente que rechazamos la posibilidad de juntar varias elecciones en un mismo día, pero si nos lo preguntan se lo repetiremos. Se comprometieron a tenernos en cuenta ante una decisión de este tipo», indican en Sabin Etxea.

Las palabras de Ábalos causaron ayer un terremoto en Madrid porque tanto el PSOE como el resto de las fuerzas políticas parecían tener ya asumido que Sánchez no llamaría a las urnas hasta, como pronto, otoño de 2020. Él mismo lo ha dejado caer en múltiples foros: su intención es seguir gobernando con o sin Presupuestos y no le dolerán prendas en prorrogar los del PP y adaptarlos mediante decretos ley. Sin embargo, ayer se abrió una rendija para un adelanto en el primer semestre del 2019 que puso en alerta a sus adversarios.

Una de las condiciones que el PNV puso para apoyar la moción de censura fue ser escuchado ante un adelanto REIVINDICACIÓN

En caso de coincidencia, en Euskadi habría cinco urnas: Juntas, ayuntamientos, Congreso, Senado y Europa CITA ELECTORAL INÉDITA

Ábalos es el ministro con mayor peso político en el Gobierno y uno de los hombres más cercanos a Sánchez, pero eso no significa necesariamente que compartan criterio. Siempre se ha caracterizado por no tener miedo a expresar su opinión de manera abierta y a discrepar si es preciso del jefe del Ejecutivo. Él defendió desde el primer día que no había que eternizarse en la Moncloa tras la moción de censura, sino llamar a las urnas en un breve plazo. Y no tuvo demasiado éxito.

En todo caso, no se trata de un cualquiera. No en vano, Sánchez ha puesto en sus manos y en las de su jefe de gabinete en la Moncloa, Iván Redondo, la coordinación del comité electoral que prepara las próximas citas con las urnas. De ahí que llamara la atención que ayer Ábalos dejara caer en su habitual lenguaje llano que no hay que tomarse al pie de la letra afirmaciones como la que realizó el mismo domingo el presidente del Gobierno sobre la duración de su mandato, porque todo forma parte de la natural estrategia política.

Ábalos argumentó que la convocatoria electoral es un «poderoso» instrumento político. «Suficientemente poderoso -añadió- como para no jugar con él ni advertirlo». Y a la pregunta expresa sobre qué le parecería un 'superdomingo', respondió que «nada es descartable». «La superación de obstáculos -dijo en referencia a la búsqueda de apoyos para los Presupuestos- determina los demás escenarios».

«Sentido común»

«El ministro de Fomento ha dicho una cosa que es de puro sentido común -replicó horas después Sánchez- y ha señalado esa fecha (mayo) como otras». Con esas palabras, el presidente quitó peso a la posibilidad de un adelanto antes del próximo otoño. Pero, por si acaso, añadió tajante: «También ha dicho que corresponde al presidente del Gobierno la prerrogativa de la convocatoria electoral; no puedo estar más de acuerdo». Un modo de dar a entender que la única voz autorizada es la suya.

Los barones socialistas que van a elecciones en mayo tampoco quieren unas generales que coincidan con las autonómicas. Temen que el escenario de un Parlamento atomizado dificulte la negociación de la investidura y que los posibles pactos condicionen sus expectativas.