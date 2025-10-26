Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La pintada amenazante contra el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco

Realizan nuevas pintadas amenazantes contra Zupiria

El mensaje 'Zupiria, entzun. Euskadin pim, pam, pum' aparece en Zestoa junto a la consigna antipolicial A.C.A.B.

Félix Montero

Domingo, 26 de octubre 2025, 21:28

El clima de hostilidad hacia la Ertzaintza no solo no afloja, sino que se intensifica. Tras un verano marcado por incidentes contra el cuerpo policial ... en diferentes localidades vascas y por la aparición de pintadas amenazantes contra el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, todo apunta a que el curso político recién iniciado se desarrollará en coordenadas similares. El papel de la Policía autonómica ha regresado al primer plano del debate público tras los altercados ocurridos durante la concentración de la Falange en Vitoria y la suspensión de una charla de dos agentes en un curso de Criminología de la UPV/EHU.

