«Si no nos quieren en el Congreso, no sé qué pintamos en este Estado» Ortuzar, Urkullu y Egibar salen de Sabin Etxea, en Bilbao, para la ofrenda floral ante el busto de Sabino Arana. / IGNACIO PÉREZ El líder peneuvista carga contra Rivera y Casado, y previene contra el «pucherazo» en forma de cambio de ley electoral que quieren impulsar A. M. BILBAO. Miércoles, 1 agosto 2018, 07:59

El interés del PNV es seguir manteniendo su representación en el Congreso de los Diputados para llevar, argumentan, la voz de los vascos a Madrid en beneficio de los intereses de Euskadi. Sin embargo, Andoni Ortuzar quiso lanzar ayer una advertencia tanto al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, como al nuevo líder del PP, Pablo Casado, sobre sus intenciones de materializar un cambio en la ley electoral para que gobierne la lista más votada y, en el caso de Rivera, poner un tope del 3% de votos en toda España para tener representación, en aras a menguar a las fuerzas nacionalistas. «Si Casado y Rivera cambian la ley y cometen un pucherazo electoral para echarnos a los nacionalistas de Madrid, habrá muchos vascos que puedan pensar: 'Si no nos quieren en el Congreso de los Diputados, no sé qué pintamos en este Estado'. Ahí lo dejo», alertó.

En su opinión, hay fuerzas políticas que quieren «echarnos de Madrid porque les molestamos». Y en el PNV, dijo Ortuzar, «tenemos claro que vamos a seguir yendo a Madrid siempre que los vascos nos manden para allí. Y seguiremos yendo con voluntad de acuerdo. Si eso molesta, qué le vamos a hacer», sostuvo. En este sentido, destacó que «primero fue Rivera -«ojo, que no he dicho Primo de Rivera», ironizó el presidente del EBB-, el que planteó la reforma de la ley electoral, pretendiendo «cambiar las reglas de juego», y ahora se suma el presidente del PP, Pablo Casado, a esta idea con su propuesta de «reforma electoral urgente». «Menuda manera que tienen éstos de integrar. Eliminándote», censuró. «Ellos, que se les llena la boca con la Constitución, quieren ahora retorcerla para hacerse un Congreso a su medida; y como las cosas no les van bien así, pues se cambian las reglas del juego», continuó.

Durante su intervención en el acto de San Ignacio, Ortuzar se refirió también al rechazo en el Congreso del techo de gasto propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez -solo obtuvo el respaldo de los cinco escaños del PNV-, y señaló en una alusión velada al bloque de partidos que facilitó la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy, catalanes incluidos, que no sabe «para qué se cargaron a Rajoy, si no dan oportunidades a otros».