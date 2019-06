El PSN quiere celebrar el pleno de investidura de Chivite en la segunda quincena de julio Chivite y Barkos presidieron el miércoles la primera reunión entre el PSN y Geroa Bai. / JESUS DIGES/ EFE El temor a que el PNV se desmarque de la investidura de Sánchez por la cuestión navarra preocupa en Ferraz ALBERTO SURIO Domingo, 9 junio 2019, 08:57

Nunca había ocurrido hasta ahora. Los socialistas navarros, una organización pequeña dentro del PSOE, con una larga travesía del desierto a sus espaldas, parecen esta vez dispuestos a dar la batalla y a marcar posición ante la propia dirección federal. Su empeño en explorar un «gobierno progresista» frente al centro-derecha, una coalición en minoría mediante un acuerdo con Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra -23 escaños- saldría adelante solo con la abstención de los siete parlamentarios de EH Bildu, que tienen la llave frente a los 20 representantes de la coalición Navarra Suma, que agrupa a UPN, Ciudadanos y PP. Si la izquierda abertzale se opusiera en el Parlamento foral, la candidatura de la socialista María Chivite saldría rechazada. La votación volvería a repetirse dos veces más y si se mantuviera el no, el bloqueo provocaría el adelanto de las elecciones en Navarra tras el verano.

Las últimas palabras de Pedro Sánchez advirtiendo que el PSOE «no va a negociar nada» con EH Bildu dejaba la puerta abierta al pacto entre el PSN,Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra. Los socialistas navarros y Geroa Bai lo interpretan así. Y es que en esta ocasión el PSN ha asegurado a sus interlocutores que no van a fallar, que van en serio, que no se va a repetir el 'agostazo' de 2008 y que su objetivo es que María Chivite se presente a la investidura en el Parlamento foral la segunda quincena de julio. La presión recaería sobre EH Bildu, donde ya emergen algunas voces que piden «luces largas» más allá de los agravios. La izquierda abertzale también calibra los costes que le supondría aparecer ante la opinión pública como la responsable última de una repetición electoral.

El PSN ha lanzado un desafío inédito en su historia a pesar de los recelos explicitados desde la Ejecutiva Federal a cualquier escenario que visualice una colaboración explícita o pasiva con EH Bildu. La primera semana tras el 26-M no afloraron estos temores. Pero sí en los últimos días. «El problema no va a ser la investidura, el problema es cómo gobernamos si decidimos no negociar nada con EH Bildu, cuando los siete escaños que tienen son indispensables para sacar los proyectos, y cuando la derecha nos va a negar el pan y al sal desde el primer día», asegura un dirigente en Madrid.

El navarro Santos Cerdán, hombre fuerte en Ferraz, juega un papel clave para evitar un conflicto interno

Sin embargo, la desautorización del pacto alternativo a Navarra Suma tiene también serios costes para el PSOE. De entrada, desestabilizaría por completo al PSN. El navarro Santos Cerdán, secretario de Coordinación Territorial del PSOE y hombre de confianza de Pedro Sánchez, se esfuerza en los últimos días por evitar el conflicto. Es uno de los convencidos de la 'operación Chivite', aunque vislumbra poderosos escollos.

Es a última a hora del pasado domingo cuando se cruza en este debate el asunto de la investidura de Sánchez y salen a la superficie determinados mensajes críticos, que apuntan a un posible veto a la operación desde la dirección federal . El presidente en funciones recibe un mensaje. UPN está dispuesta a que sus dos diputados en el Congreso faciliten su elección si Navarra Suma retiene el Gobierno foral y Ferraz frena a Chivite. La propuesta genera un intenso debate en la Ejecutiva Federal, donde se analizan los pros y los contras. La posibilidad de un desbloqueo en la investidura es un argumento de fuerza mayor. Pero surgen voces críticas, que temen que el partido en Navarra entre en un proceso de descomposición si Chivite es desautorizada. Además, preocupan los efectos en el PNV de este movimiento y un eventual distanciamiento de los jeltzales hacia Sánchez que es visto con inquietud en Ferraz. El propio Cerdán ha advertido de esos riesgos.

Nueva generación

Mientras tanto, Chivite asegura por activa y por pasiva su firme voluntad de intentar un gobierno «de progreso» y no permitir la vuelta al poder del centro-derecha. Los socialistas han mantenido esta semana encuentros con Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra desde el convencimiento de que «hay mimbres para construir el cesto» y que su primer objetivo es que Navarra no vuelva a la política de frentes identitarios. La negociación está ya en marcha.

La 'firmeza' del PSN se explica por la llegada de una nueva generación de dirigentes socialistas

Las palabras de Chivite tienen como retrovisor el veto en agosto de 2008 al preacuerdo de gobierno entre el PSN, Nafarroa Bai e IU. Entonces José Blanco era el secretario de Organización del PSOE y abanderó aquella decisión, que provocó la dimisión de Fernando Puras, candidato socialista a la Presidencia foral. El secretario general del PSN era Carlos Chivite, tío de la actual candidata, y ya fallecido. El pulso de hoy refleja un relevo generacional en la dirección del partido y un contexto bien distinto. El discurso del empoderamiento de las bases que esgrimió el mismo Sánchez para ganar la batalla interna en el PSOE explica con claridad esta insólita mutación.