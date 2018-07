El PNV se queda como único socio leal al Gobierno en su objetivo de alargar la legislatura hasta 2020 El portavoz del PNV, Aitor Esteban, saluda al nuevo líder del PP, Pablo Casado, en el pleno de ayer. / EFE El Ejecutivo vasco confía en que Sánchez encuentre «fórmulas para garantizar la gobernabilidad» en la semana en la que se ha abierto una vía bilateral MIGUEL VILLAMERIEL SAN SEBASTIÁN. Sábado, 28 julio 2018, 08:22

El apoyo de siete grupos parlamentarios que permitieron al socialista Pedro Sánchez llegar a la Moncloa gracias al triunfo de su moción de censura contra Rajoy se tambaleó ayer en el Congreso hasta el punto de que el PNV se quedó como el único socio leal al Gobierno en la votación del techo de gasto. El grupo jeltzale anunció desde el primer momento su respaldo a la nueva senda presupuestaria proyectada por el Ejecutivo de Sánchez y ayer se mantuvo firme en su voto favorable a pesar de saber de antemano que el techo de gasto no iba a ser aprobado. Una decisión dictada por la «coherencia» con la que el PNV trata de moverse en todas las instituciones y parlamentos donde tiene representación. Y que dejó claro, además, que jeltzales y socialistas son los dos partidos más interesados en que la legislatura se alargue hasta 2020. Eso sí, a pesar de su respaldo al Gobierno ayer, los nacionalistas advirtieron que la ausencia de negociaciones en este primer acuerdo «en una cuestión más técnica que política» no se repetiría en una hipotética tramitación de los Presupuestos de 2019, «donde habrá que negociar».

El partido liderado por Andoni Ortuzar apoyó la moción de censura de Sánchez, después de haber facilitado la aprobación de los dos últimos Presupuestos de Rajoy, con la idea de que el dirigente socialista alargase la investidura hasta 2020, año en el que tocarían las próximas elecciones generales si no se produce un adelanto. En ese contexto, el revés que recibió el Gobierno en el Congreso no fue plato de buen gusto para los jeltzales, porque aumenta la debilidad del Ejecutivo socialista, que ahora mismo no cuenta ni siquiera con el instrumento que sirve de base económica para elaborar sus primeros Presupuestos. El hecho de que el PNV se quedara solo con el PSOE en la votación fue una anécdota si se compara con las consecuencias que esta derrota puede tener en el Ejecutivo.

Por su parte, EH Bildu, que hace dos meses apoyó la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, ayer votó en contra del techo de gasto, con lo que se desmarcó del resto de los grupos que apoyaron la moción de censura, que optaron por la abstención.

En el Gobierno Vasco de coalición de PNV y PSE tampoco fue bien recibido este «golpe» al gabinete de Sánchez en el Congreso. Fuentes de Lehendakaritza confían en que este revés no ponga en riesgo la vía de acuerdos bilaterales que ambos ejecutivos han abierto esta semana con la retirada de algunos recursos y el avance en las transferencias, aunque reconocen que el pleno de ayer demostró una debilidad del Gobierno de Sánchez «que por otro lado ya era conocida». «Otra cosa es que derrotas así le pongan a uno ante el espejo», destacaron.

«Más débil que hace un rato»

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, estaba ofreciendo una entrevista en Radio Euskadi a primera hora de la mañana cuando se conoció en directo que la aprobación del techo de gasto iba a descarrilar tras los primeros desmarques de Podemos y ERC. Si antes de conocerse esta decisión Erkoreka había señalado que Sánchez se enfrentaba a «su primera prueba de fuego para ver si es capaz de conseguir una mayoría sólida en el Congreso», tras confirmarse el «golpe» al Gobierno socialista, el portavoz dijo no tener «dudas de que Sánchez buscará fórmulas para hacer efectiva la gobernabilidad». «Alguna fórmula se arbitrará para soslayar este contratiempo», dejó caer Erkoreka en su valoración de urgencia.

En cualquier caso, Erkoreka no tuvo inconveniente en reconocer que «Sánchez está ahora algo más débil que hace un rato», cuando aún existían dudas sobre si sería capaz de suscitar los apoyos necesarios para aprobar el techo de gasto.

El rechazo a los nuevos objetivos de déficit que proponía el Gobierno central para 2019 dejan a las instituciones vascas -al menos por el momento- sin la posibilidad de emitir una deuda adicional de 143 millones, aunque el Gobierno Vasco tampoco tenía intención de recurrir a este mayor margen de endeudamiento si no era estrictamente necesario.