«¡No hay puta manera con Illa!»: Torres amenazó con recurrir a Sánchez para desbloquear las adjudicaciones a Aldama

Ángel Víctor Torres amagó en pandemia con recurrir a la ayuda de José Luis Ábalos y del mismísimo Pedro Sánchez para acabar con la oposición ... del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, a que el Gobierno canario -por su cuenta y sin coordinación con el Ejecutivo central o el resto de comunidades- se hiciera en otoño de 2020 con test de antígenos. El afán de actual de Política Territorial por movilizar incluso al presidente del Gobierno era por favorecer a Eurofins Megalabs, empresa de un socio de Víctor de Aldama, la misma compañía que el comisionista de la trama Koldo le había recomendado en una cena en julio en Madrid de ese mismo año a la que, además de Torres y De Aldama, acudieron José Luis Ábalos y Koldo García.

«Hola. Me pide llla una semana para lo de los antígenos. Se lo doy. Y ahora poniendo pegas. Yo no puedo retrasar más esa decisión. Lo llamaré en media hora pero si no se resuelve tendrá que intervenir Ábalos o Pedro», le escribió Torres a Koldo García en noviembre de 2020 sobre el contrato millonario que terminaría por cerrarse en enero de 2021 a pesar de las reticencias de Illa. «Hola. ¿Alguna novedad?¿Llamo a Pedro?», le volvió a preguntar e expresidente a Koldo poco después, a lo que el asesor le instó a telefonear «primero a Jose» (Ábalos).

El 2 de diciembre de 2020, con el contrato de los test de covid enquistado por la oposición del titular de Sanidad, Torres se «desahogó» con Koldo García. «¡No hay puta manera con Illa!». «Si quiere que yo sea un Page, un Lambán, o un tocahuevos, pues será por tíos como Illa», añadió Ángel Víctor Torres en referencia a los dirigentes socialistas díscolos.

«Quiere el enfrentamiento»

«Le he pedido sólo un jodido mes de prueba y ni aun así. Quiere el enfrentamiento y mañana lo tendrá .Yo no puedo llevar a la ruina a Canarias», amenazó el expresidente canario en puertas a las vacaciones de Navidad, cuando Torres pretendía que los cribados con antígenos sirvieran para poder abrir ligeramente las islas al turismo.

«(Illa) va a hacer que todo dios vaya contra el Gobierno central ¡¡TODO DIOS!!», volvió a lamentarse ante Koldo el entonces presidente de Canarias. «La verdad es que dan putas ganas de tirar la toalla y estoy al límite... No quiero que me ayuden; sólo quiero que no me jodan», insistió el hoy ministro del Ejecutivo.

«¿Estás con José Luis?», le preguntó el exjefe del Ejecutivo insular al exayudante de Ábalos. «Sólo me queda Pedro», lamentó «Si esto no sale por el capricho de un compañero, Illa, me bajo. No aguanto más. Presentaré el recurso y buscaré la manera de apartarme», amagó con dimitir en vísperas de la Navidades de 2020.