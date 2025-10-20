Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El líder de JxCat, Carles Puigdemont, reunía este lunes a la permanente del partido en Waterloo (Bélgica). EFE

Puigdemont trata de rebajar el malestar interno de los alcaldes de su partido

Junts presiona al PSOE para que desbloquee reformas legales sobre okupas o multirreincidencia delictiva

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Lunes, 20 de octubre 2025, 23:33

Comenta

El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, y el secretario general, Jordi Turull, se reunieron este lunes en Waterloo con una representación municipal de ... su partido, encabezada por el alcalde Sant Cugat del Vallès, Josep María Vallès. Sobre la mesa estaba el malestar de los alcaldes posconvergentes con la estrategia del partido independentista y el temor a que la extrema derecha de Aliança Catalana dé un vuelco electoral en las municipales de 2027.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  2. 2 La Oreja de Van Gogh agota en una hora las entradas para Donostia y actuará también el 1 de agosto
  3. 3 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  4. 4 Una marca parisina y una zapatería estadounidense desembarcan en San Sebastián con una nueva tienda
  5. 5 Fallece la nutricionista que dio a luz en casa y sus amigos abren una recaudación de fondos para su bebé y su marido
  6. 6

    El obrero que recogió restos de un Ovni y descubrió huellas de alienígenas
  7. 7 Las cámaras de un convento captan el momento en el que un hombre se lleva parte del jardín que cuidan las monjas
  8. 8 Un motorista británico cruza Europa para comprar en una pescadería de Gipuzkoa: «Vino de Londres, paró a por pescado y siguió su ruta»
  9. 9 La renta media de los 88 municipios de Gipuzkoa, al detalle: de los 21.000 euros de Pasaia a los 34.000 de Orendain
  10. 10 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Puigdemont trata de rebajar el malestar interno de los alcaldes de su partido

Puigdemont trata de rebajar el malestar interno de los alcaldes de su partido