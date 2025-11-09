Puigdemont evoca el 'que os den' de Trias para replicar a Sánchez

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reprochado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tenga las «palancas del poder» y no ... las haya utilizado para cumplir los acuerdos suscritos en el pacto de Bruselas. «En aquellas cuestiones que tienen que ver con nuestra completa competencia, hemos cumplido con Junts», ha asegurado el líder socialista en El País.

Puigdemont, en cambio, cree todo lo contrario. «Hemos probado que éramos capaces de proponer acuerdos ambiciosos. La oportunidad de demostrarlo ya se la dimos. Nosotros cumplimos», ha expresado en las redes sociales. Hace dos semanas que el dirigente nacionalista anunció su ruptura con el PSOE, ratificada por sus bases y materializada días después con la decisión de vetar todas las leyes del Gobierno, unas 50, en el Congreso y no negociar los Presupuestos. Puigdemont ha reiterado esta posición. Si el Gobierno «no utiliza las palancas del poder, exclusivamente en sus manos», para cumplir los acuerdos, «ya lo saben». 'Que os den', viene a decir el expresidente de la Generalitat. «Adiós, dijo hace dos semanas en Perpiñán.

No ha usado literalmente la expresión 'que os den', pero la ha evocado este domingo: «Lo que les dijo Xavier Trias cuando PSC y Comunes votaron con el PP para impedir que fuera el alcalde de Barcelona después de haber ganado las elecciones». En la sesión de investidura, tras saber que no sería alcalde, Trias remató a quienes habían pactado para que no pudiera ser investido: «Que os den». Puigdemont cita también una encuesta publicada en el nacional. «La inmensa mayoría de los catalanes considera que el PSOE no ha cumplido con Junts», ha señalado el líder de la formación nacionalista. «La gente tiene claro lo que está pasando», ha reiterado.

Junts inició ayer una campaña por toda Cataluña para explicar su posición y tratar de capitalizar su divorcio con los socialistas. Puigdemont ha apuntado que nunca han ido a Madrid a «hacer amigos ni a hacer de catalanes tan simpáticos que no parecen catalanes». «Hemos ido a defender intereses nacionales. Si en esta defensa se avienen los partidos españoles, ya hemos probado que éramos capaces de proponer acuerdos ambiciosos. Nosotros cumplimos», ha rematado.