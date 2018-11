El PSOE retira la alusión al euskera en sus enmiendas a la reforma del Estatuto de La Rioja Las primeras palabras escritas que se conservan en euskera están en el Monasterio de San Millán de la Cogolla. / E.C. Los socialistas retiran las enmiendas de la ponencia para la reforma del Estatuto, que se debate esa tarde EL DIARIO VASCO Miércoles, 14 noviembre 2018, 14:44

El secretario general del PSOE de La Rioja, Francisco Ocón, ha anunciado este miércoles que su grupo parlamentario va a retirar las tres referencias que hace al euskera en las enmiendas que ha presentado a la reforma del Estatuto de Autonomía riojano.

En una rueda de prensa, Ocón ha justificado esta decisión en «dejar sin excusas al PP para intentar enfrentar a los riojanos mintiéndoles, que es lo que han hecho desde el presidente riojano, José Ignacio Ceniceros, hasta el último cargo de su partido». Además, el líder de los socialistas riojanos ha recalcado que el PP ha montado esta «polémica» para «construir una excusa con la que oponerse a todo lo que propone el PSOE en esta reforma del Estatuto».

El PSOE riojano planteó en un primer momento que La Rioja considerase «la lengua española y el euskera como un elemento esencial de su acervo histórico y cultural, constituyéndose, así, como lugar de encuentro de todas las lenguas españolas». En otra enmienda detalló que corresponde a la Comunidad Autónoma de La Rioja la competencia exclusiva en investigación científica y técnica, en coordinación con la general del Estado, «prestando especial atención a la lengua castellana y al euskera por ser originarias de La Rioja y constituir parte esencial de su acervo cultural».

También presentó otra enmienda al preámbulo del Estatuto, en la que señalaba que el reconocimiento mundial de los vinos de Rioja y la referencia del Monasterio de San Millán de la Cogolla como «lugar donde emerge la lengua castellana y también el vascuence o euskera», determinan «una labor de atención y protección». Sus palabras eran un intento de frenar el aluvión de críticas que le había llegado del resto de partidos, en especial del PP, al frente del Gobierno regional y de la Alcaldía de Logroño.

Según los populares, la pretensión de los socialistas de «euskaldunizar» La Rioja, como ya «se está haciendo en Navarra», tiene un claro trasfondo político y supone una «nueva concesión a los nacionalistas». En la actual Carta autonómica no hay ninguna referencia al euskera. «El euskera es un idioma que no tiene nada que ver con el acervo cultural ni con el sentimiento de los riojanos», afirmó el presidente regional, José Ignacio Cenicero, quien aseguró que se trata de una enmienda que genera un «debate estéril donde no lo hay». Más contundente aún fue Cuca Gamarra, alcaldesa de Logroño. «¿Pero qué barbaridad es esta? O el PSOE ha perdido la cabeza y desconoce la realidad de La Rioja o quiere euskaldunizarla como está haciendo en Navarra», aventuró.

Realidad «innegable»

El apoyo a la moción de los socialistas riojanos tuvo el apoyo del portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, que defendió que la presencia del euskera en La Rioja es una realidad «innegable», por lo que el blindaje de la lengua incluyéndola en el Estatuto autonómico no sería descabellado. Erkoreka ha mostrado el «respeto» del Gabinete Urkullu por la decisión que tome el Parlamento de la región vecina, pero ha asegurado que la lengua vasca tiene «peso histórico» en el acervo riojano. «Nadie está diciendo que se establezca como lengua cooficial, pero es evidente que el vínculo existe», ha dicho.

Finalmente, y ante la tormenta política en esta comunidad, Ocón ha retirado las polémicas enmiendas que sólo pretendían «contribuir a la convivencia de todos los españoles, y en este asunto solo se puede mentir cuando se conoce la verdad, y el PP la conoce, pero no le ha importado mentir porque ha montado una polémica absolutamente falsa mintiendo sin parar». Eso sí, el socialista ha reconocido que «tal vez nos podríamos habernos explicado mejor».

Ocón también ha añadido que esta tarde comienzan en el Parlamento de La Rioja los trabajos de la ponencia legislativa para tramitar la reforma del Estatuto de Autonomía, que se desarrollará en cuatro sesiones: hoy, mañana, el viernes 16 y el lunes 19, una premura que ha rechazado por considerarla «sorprendentemente acelerada». Ha recalcado que su grupo va a trabajar «intensamente» para conseguir una «reforma completa» del Estatuto de Autonomía, a través la modificación de muchos artículos, y apoyará las propuestas de otros partidos si están de acuerdo con esas reformas.