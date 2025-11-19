El PSOE asume el desgaste que le supone la última entrega de la corrupción «cutre»

El PSOE cree que la mayor parte del daño que podía causar al Gobierno la presunta corrupción del que fue, hasta el pasado junio, su ... secretario de Organización, Santos Cerdán, ya está hecho y que, en buena medida, ya ha quedado amortizado. En la Moncloa y en Ferraz respiran, en cierto modo, tranquilos porque tampoco el último informe de la UCO permite ampliar el perímetro de las supuestas actividades delictivas –mordidas por contratos de obra pública- desarrolladas durante años por el político navarro y eso les vale para insistir en que Cerdán y José Luis Ábalos no son más que los «garbanzos negros» de una organización limpia. Pero no significa que desdeñen su impacto político. «Esto duele y a los ciudadanos –admiten fuentes de la dirección– les repugna».

El asunto se coló este miércoles, como cabía esperar, en la sesión de control al Ejecutivo. Y los socialistas cargaron contra el PP por pretender dar «lecciones» pese a su historia reciente y actual; sin ir más lejos, la detención este martes del presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería por corrupción. En privado, no obstante, reconocen que, después de un inicio del curso político en el que Sánchez parecía haber tomado las riendas de la agenda política, el informe de la Guardia Civil supone una «dosis de recuerdo» que no les favorece a la puertas de un nuevo ciclo electoral, que comienza el 21 de diciembre en Extremadura y continuará en la primera mitad de 2026 en Castilla y León y Andalucía. «Nosotros hemos actuado con rapidez ante los primeros indicios, pero frente la corrupción ninguna actuación es del todo suficiente», asume una ministra y líder territorial del partido.

García-Page defiende que es legítimo dudar sobre el papel de Sánchez: «Estamos hablando de personas que fueron su núcleo duro de confianza más íntima»

En las filas socialistas se lamentan además de que lo «chusco» y «cutre» que resulta todo lo conocido en torno a esta causa, hace que el asunto llegue más a la opinión pública que casos que 'a priori' podrían considerarse más graves, como el que investiga el pago de empresas gasísticas, renovables o del juego al despacho fundado por el exministro del PP, Cristóbal Montoro, para que supuestamente se les elaboraran leyes 'ad hoc'. «Lo de 'la Paqui' quemando la tarjeta en El Corte Inglés es muy descriptivo y lo entiende todo el mundo», dice un diputado. «Resulta suculento, pero -dice otra dirigente tratando de rebajar el tema– que todo sea eso».

«Se ha acabado; es un golfo»

Nadie cree en el PSOE que la corrupción de Cerdán o del exministro de Transportes José Luis Ábalos vaya a derribar al Gobierno. Al menos, con lo que de momento hay sobre la mesa. Este miércoles algunos socios se vieron obligados a advertir, siquiera como gesto a su electorado, de que no tragarán con una «Gürtel del PSOE» (en palabras de Gabriel Rufián, de ERC) pero es cierto que tampoco fueron más allá. Internamente, sin embargo, el informe de los investigadores sí ha vuelto a remover los ánimos porque «apuntala» todos los indicios contra su exnúmero 3. «Para aquellos que aún albergábamos la esperanza de que Santos no se hubiese llevado nada, aunque conociera y permitiera que los otros (Ábalos y Koldo García) sí, se ha acabado la historia; es un golfo», resume un miembro de la dirección.

Otros se lamentan por tener que defender su propia reputación, conscientes de que el gran público no discrimina, o avisan de que el gran beneficiario será Vox que, «se alimenta de todo lo que sean fallas del sistema político». Y, como siempre, el presidente de Castilla- Mancha, Emiliano García-Page, puso la nota crítica advirtiendo de que la duda es legítima. «Estamos hablando de las personas que fueron el núcleo duro de confianza más íntima, más personal del presidente del Gobierno. Y quiero creer a todo el mundo cuando dicen que no conocían nada, porque esas cosas pueden pasar, yo no lo discuto. Pero todo el núcleo duro se ve implicado en uno u otro sumario», subrayó.