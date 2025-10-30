El PSE «visibiliza» por primera vez una mayoría alternativa al PNV con Bildu y Sumar

El Parlamento Vasco no ha debatido finalmente este jueves la moción que el PP presentó para pedir la paralización del centro de refugiados de Vitoria ... y que había suscitado una alianza de la izquierda. Los populares retiraron la iniciativa para evitar un pronunciamiento contrario al buscado, pero eso no ha sido óbice para que en el 'día D' todos hayan marcado posición: a un lado, los socialistas se han hecho una foto inédita con EH Bildu y Sumar para «visibilizar la mayoría progresista» al margen del PNV; y al otro, su socio de gobierno se ha enzarzado con el PP en una competición por capitalizar el rechazo al proyecto.

En origen, la Cámara autonómica iba a abordar este jueves la moción registrada por la popular Laura Garrido e iba a constatar en el diario de sesiones la fractura entre los miembros de la coalición, con el PSE-EE a favor del plan del Gobierno central y el PNV en contra. En un movimiento sin precedentes en la legislatura y que agita la política de alianzas en Euskadi, los socialistas movieron ficha y acordaron con EH Bildu y Sumar una enmienda para «consensuar» el proyecto. Sin embargo, a última hora el PP abortó todo el procedimiento al acudir al registro para cancelar la propuesta original, de manera que no se llegara a debatir ni votar.

Que no se haya celebrado el punto de la discordia, sin embargo, no ha importado a efectos políticos. Es más, los grupos de la izquierda han comparecido juntos en la sala de prensa para defender abiertamente su acuerdo «con el objetivo de visibilizar la mayoría progresista del Parlamento» en esta cuestión. Hay que tener en cuenta que, de haberse llevado a cabo el debate en el hemiciclo, esa propuesta habría salido adelante con el apoyo de 40 de los 75 escaños. Y los socialistas, lejos de parapetarse en la suspensión del punto para dar por cerrada esta nueva división con el PNV, han querido ratificarse en su posición.

Amancay Amets Villaba (EH Bildu), Patricia Campelo (PSE-EE) y Jon Hernández (Sumar) han salido a leer el pacto que habían alcanzado y a denunciar la «sorprendente maniobra con la que se ha pretendido evitar que el Parlamento expresara, de forma mayoritaria, una posición constructiva» sobre el centro de refugiados. En una comparecencia en la que no han contestado a las preguntas de los periodistas, han dicho que «no todo vale por un puñado de votos» y que «no son aceptables los discursos que, anteponiendo intereses partidistas, alimentan posiciones que ponen en riesgo la cohesión social». No han aclarado si lo decían por el PNV, por el PP o por ambos.

Batalla por el relato entre PNV y PP

En paralelo, jeltzales y populares se han enfrentado en una intensa batalla por el relato. Laura Garrido, portavoz parlamentaria del PP y responsable de la moción original, ha incidido en que optó por eliminar la propuesta para impedir el pronunciamiento acordado por PSE-EE, EH Bildu y Sumar. «No queríamos que se desvirtuara nuestra iniciativa y que saliera un criterio contrario al sentir mayoritario de la ciudadanía vitoriana y alavesa. La forma de evitarlo era retirar la propuesta que posibilitaba ese acuerdo», ha explicado, haciendo hincapié no sólo en su rechazo al centro sino también en el de colectivos sociales y movimientos vecinales.

La formación conservadora asegura que la infraestructura no se llegará a ejecutar −aunque las obras están muy avanzadas− porque «más pronto que tarde» Alberto Núñez Feijóo llegará a La Moncloa y paralizará el proyecto. Pero los populares también aprovechan para zaherir al PNV, al que acusan de ser «cómplice» de la construcción del centro por no haber utilizado su «influencia» en Madrid para evitarlo. «Pudo ponerlo como condición en la investidura de Sánchez en 2023. ¿Por qué no lo hicieron? ¿No eran tan influyentes?», se ha preguntado Garrido, que define la posición de Sabin Etxea como un «paripé».

Nada más terminar la portavoz del PP, ha salido a contestarle su homólogo del PNV, que le ha devuelto términos como «teatro» y «performance». Joseba Díez Antxustegi ha tachado de «incoherente» retirar la iniciativa en el último momento tras una intensa campaña de rechazo que incluyó hasta una recogida de firmas. «Nosotros no rehuímos el debate, veníamos a debatir y a marcar nuestra posición», ha dicho. Ha subrayado que el EBB decidió el lunes votar su propia enmienda, no transar con ningún otro grupo y posicionarse en contra de la del PP, a pesar de que ambos coinciden en su oposición al proyecto.

En opinión de los jeltzales, los únicos «coherentes» en todo este debate han sido ellos, por mantener su postura contraria al centro desde que se anunció a comienzos de 2023, y el PSE-EE, defensor del proyecto a capa y espada, si bien han llamado a los socialistas a «explicar» su alianza con el resto de la izquierda y al margen de su compañero de coalición. Para Díez Antxustegi, EH Bildu y Sumar han pasado a estar «a favor» del centro −en puridad, lo que piden es acordar su diseño− con tal de «meter cuña» entre los socios de gobierno.