El PSE «visibiliza» por primera vez una mayoría alternativa al PNV con Bildu y Sumar

Las formaciones de izquierdas reivindican juntas su acuerdo sobre el centro de refugiados de Vitoria, frustrado por la retirada de la moción original del PP

Xabier Garmendia

Jueves, 30 de octubre 2025, 16:16

El Parlamento Vasco no ha debatido finalmente este jueves la moción que el PP presentó para pedir la paralización del centro de refugiados de Vitoria ... y que había suscitado una alianza de la izquierda. Los populares retiraron la iniciativa para evitar un pronunciamiento contrario al buscado, pero eso no ha sido óbice para que en el 'día D' todos hayan marcado posición: a un lado, los socialistas se han hecho una foto inédita con EH Bildu y Sumar para «visibilizar la mayoría progresista» al margen del PNV; y al otro, su socio de gobierno se ha enzarzado con el PP en una competición por capitalizar el rechazo al proyecto.

