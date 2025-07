El PSE de Gipuzkoa reafirma su compromiso con el feminismo frente al «postureo» de PP y Vox

El Partido Socialista de Euskadi guipuzcoano ha reafirmado este sábado su compromiso con el feminismo, situándolo como «motor de cambio» frente al «postureo» del PP ... y Vox. El Secretario General de PSE-Gipuzkoa y diputado foral de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, ha señalado que su partido es una herramienta de «transformación social» con la igualdad de género como pilar esencial.

El PSE de Gipuzkoa ha celebrado las jornadas sobre formación feminista en Zarautz, organizadas por las Juventudes Socialista de Euskadi (JSE-Egaz). En ellas, además del diputado de Sostenibilidad, han participado diversos representantes políticos, como el Secretario General de JSE-Egaz, Gabriel Arrue, y la Secretaria Igualdad del PSE, Ana López de Uralde.

Asensio, que ha clausurado el evento, ha enfatizado en la postura de su partido en temas de igualdad situándolo como una característica propia de su «ADN»: «El Partido Socialista sigue defendiendo la igualdad con hechos, liderando políticas progresistas, no somos feministas de postureo. La derecha y la ultraderecha defienden un discurso negacionista que se está colando en las redes sociales, en las aulas, en los medios de comunicación y en las plazas públicas, como si fuera un discurso rebelde». El político ha remarcado que el feminismo es «luchar por la igualdad, la justicia social y la dignidad de cada persona».

De acuerdo con la secretaria de Igualdad del Partido Socialista de Euskadi, la igualdad «no es una concesión, es un derecho», un requisito que exista «libertad real». «En este contexto en el que los discursos de odio crecen es fundamental que sigamos formando, organizando y empoderando a la juventud socialista», ha afirmado.

El Secretario General también ha querido hacer referencia a los recientes escándalos que han azotado el partido que representa, destacando el hecho de haber reforzado el Código Ético y de Conducta. Todo para, según ha afirmado, «actuar con firmeza cuando hay «actitudes dentro del partido que cruzan líneas rojas». «Nosotros actuamos, sin matices, no nos callamos, no justificamos, no protegemos a quien no merece estar en nuestras filas», ha sentenciado.

De cara a conseguir esta igualdad, el diputado foral ha aprovechado para recordar las políticas impulsadas por su organización. Entre ellas está la «firme apuesta por la abolición de la prostitución» o la implementación de medidas para facilitar la conciliación personal de los trabajadores.