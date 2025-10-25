El PSE garantiza que con Sánchez «las competencias llegarán a Euskadi» Andueza lamenta que las prioridades de PNV y EH Bildu sean «las identitarias», en la celebración del 46 aniversario del Estatuto de Gernika

Elisa López San Sebastián Sábado, 25 de octubre 2025, 12:13 Comenta Compartir

Eneko Andueza ha garantizado este sábado que con Pedro Sánchez «las competencias acabarán llegando a Euskadi». Lo ha hecho durante el acto de celebración del 46º aniversario del Estatuto de Gernika en Bilbao, donde el secretario general del PSE-EE ha defendido asimismo que «la reforma del Estatuto debe proteger todos los derechos conquistados, todo lo que odia la ultraderecha y pone nerviosa a la derecha».

En pleno debate sobre por dónde debe ir la reforma para aprobar un nuevo estatuto, con PNV, EH Bildu y el propio PSE negociando entre bambalinas, Andueza ha reiterado su rechazo a incluir el derecho a decidir. En este sentido lamenta que las prioridades de PNV y EH Bildu sean «las identitarias».

Bajo el lema 'El Autogobierno útil. Euskadi hobe baterako Estatutua', el dirigente socialista ha señalado que el objetivo del PSE-EE es un país «que acoge e integra, que camina hacia la igualdad real, con mejores empleos, que busca salidas para sus jóvenes, que acompaña a sus mayores, un país en el que cabemos todos y todas, plural, diverso».

Por ello Andueza, ha destacado la importancia de que la futura reforma del Estatuto de Gernika tenga como principal objetivo «blindar los avances sociales que la sociedad vasca ha ido alcanzado desde su aprobación, hace más de cuatro décadas». En este sentido ha incidido en que este propósito es el «más adecuado» para hacer frente a los recortes de derechos y libertades «que protagonizan y proyectan la derecha y la ultraderecha».

El objetivo de la reforma del Estatuto de los socialistas es claro: «Proteger todos estos derechos, todo lo que hemos avanzado en estos 46 años, para hacer de la vasca una sociedad asentada en el bienestar, con servicios públicos de excelencia». Así lo ha explicado en el acto con el que el PSE-EE ha recordado la fecha del 25 de octubre de 1979, día de la celebración del referéndum, en el que ha estado acompañado por el vicelehendakari Mikel Torres, las consejeras Susana García Chueca y María Jesus San José, y los consejeros Denis Itxaso y Javier Hurtado, los integrantes del grupo parlamentario y de la dirección socialista. Un acto que se ha celebrado en el hotel Carlton de Bilbao, sede del Gobierno Vasco tras la sublevación franquista y el estallido de la Guerra Civil.

En este marco, Andueza ha afirmado que la renovación de la norma autonómica debe ser una herramienta para «blindar derechos» como la lucha por la igualdad, la protección social, los derechos de los migrantes, pero también para garantizar la cohesión territorial o el cuidado del medio ambiente. «Queremos un país solidario, que acoge e integra, que camina hacia la igualdad real, un país con mejores y más dignos empleos, un país que se preocupa y busca salidas para sus jóvenes, que acompaña y atiende a sus mayores, un país en el que cabemos todos y todas, plural, diverso», ha señalado.

El líder socialista ha remarcado además el compromiso de su partido con el Estatuto y cómo ha estado siempre «a su lado», primero en su gestación y posteriormente en su aprobación. «Lo hemos defendido siempre, con toda la energía, con toda la convicción. Cuando algunos lo dieron por muerto para echarse a los brazos del plan Ibarretxe, o cuando, en los peores momentos, ETA y la izquierda abertzale, intentaban acabar con él», ha recordado. Y ha criticado algunas afirmaciones planteadas por los nacionalistas que pretenden considerar al autogobierno vasco «cercenado e incompleto». «Es difícil justificar esta afirmación cuando gestionamos y tomamos decisiones sobre 97 de cada 100 euros que recaudamos», ha añadido.

«No existe otra comunidad o región en Europa, probablemente en el mundo, con mayor capacidad de autogobierno que la nuestra. Y eso es así gracias al Estatuto de Gernika, que nos ha procurado un autogobierno real, casi inimaginable hace cuarenta años, una herramienta que se ha demostrado eficiente para solucionar los verdaderos problemas que tienen las y los ciudadanos de este país», ha recalcado.

Exigencia del euskera

Andueza ha situado las prioridades de los nacionalistas en «asuntos muy alejados que solo tienen que ver con cuestiones identitarias». Y se ha referido a la pretensión de PNV y EH Bildu de aumentar los niveles de exigencia sobre el euskera en la Administración. «¿Es esa una necesidad en nuestro país? ¿De verdad? Yo creo que no. Y una amplia mayoría de la sociedad vasca piensa lo mismo que pensamos los socialistas», ha afirmado.

Y en contraposición a ello, ha puesto como ejemplo la capacidad del PSE-EE para abordar «asuntos que están en la cabeza de todos y todas» como el acceso a la vivienda, el reto demográfico, la igualdad, la seguridad, el empleo, el modelo de cuidados, la educación o la sanidad. A su juicio, «esos son los problemas reales de la ciudadanía vasca. Son los que conocemos como asuntos de país, los que se deben abordar sí o sí, como nos piden nuestros vecinos y vecinas».