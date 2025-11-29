El PSE denuncia pintadas intimidatorias contra Denis Itxaso

El PSE ha denunciado este sábado al mediodía con duros términos la aparición de pintadas contra el consejero socialista de Vivienda y Agenda Urbana, Denis ... Itxaso, en la fachada de la casa del pueblo del barrio donostiarra de Altza.

🏠El problema de la vivienda tiene solución si movilizamos suelos y vencemos resistencias paralizantes, y a veces intimidatorias.



🌹Hoy los de siempre han vandalizado la sede del PSE-EE en Alza en el nombre de esa nociva parálisis. 🧵 pic.twitter.com/je0V80ZiUT — Denis Itxaso (@DenisItxaso) November 29, 2025

La pintada dice: 'Itxaso mafioso, Auditz-Akular ez ikutu' en alusión al plan previsto por el Gobierno Vasco en este paraje para impulsar la vivienda pública en la ciudad. El propio político atacado ha respondido de esta manera en la red social X a estas pintadas: 'El problema de la vivienda tiene solución si movilizamos suelos y vencemos resistencias paralizantes, y a veces intimidatorias. Hoy los de siempre han vandalizado la sede del PSE-EE en Alza en nombre de esa nociva parálisis«.

El PSE-EE de Gipuzkoa, por su parte, ha condenado «firme y rotundamente» la aparición de estas pintadas. Su secretario general en el territorio, José Ignacio Asensio, ha señalado en un este tipo de ataques buscan empañar el trabajo institucional y considera inadmisible que «tengamos que aguantar este tipo de actos cuando estamos impulsando políticas de vivienda para dar solución a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía».

Asensio ha subrayado que es «inaceptable» que se trate de intimidar a un partido democrático como es el Partido Socialista y a un consejero que trabajan cada día de una manera «ejemplar» para dar respuesta a un reto tan importante como el acceso a una vivienda digna. «Hay quienes desearían estar permanentemente en conflictos pero, en ese camino no nos van a encontrar, porque la labor política debe centrarse en ofrecer soluciones no en alimentar tensiones», ha afirmado.