El PSE denuncia la aparición de un cartel amenazante en Vitoria con fotografías de Andueza y otros políticos en una diana

Además del secretario general de los socialistas vascos, en la diana también aparecen señaladas otras figuras de la escena política como Marine Le Pen, Vito Quiles, Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal, además de la Ertzaintza

San Sebastián

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:24

El PSE ha denunciado y condenado este miércoles la aparición de carteles amenazantes en las proximidades del campus de EHU en Álava, en Vitoria, en ... los que pueden verse, imágenes de líderes políticos como el socialista Eneko Andueza o el presidente de Vox, Santiago Abascal, en una diana. En un comunicado, el PSE ha asegurado que «ningún gesto amenazante nos es extraño a los socialistas, que hemos afrontado con toda nuestra determinación momentos muy complicados, pero no queremos dejar pasar estos intentos burdos de normalizar la violencia».

