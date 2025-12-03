El PSE denuncia la aparición de un cartel amenazante en Vitoria con fotografías de Andueza y otros políticos en una diana

El PSE ha denunciado y condenado este miércoles la aparición de carteles amenazantes en las proximidades del campus de EHU en Álava, en Vitoria, en ... los que pueden verse, imágenes de líderes políticos como el socialista Eneko Andueza o el presidente de Vox, Santiago Abascal, en una diana. En un comunicado, el PSE ha asegurado que «ningún gesto amenazante nos es extraño a los socialistas, que hemos afrontado con toda nuestra determinación momentos muy complicados, pero no queremos dejar pasar estos intentos burdos de normalizar la violencia».

Para los socialistas vascos, las amenazas «no son un juego, son un ataque a la pluralidad». «Son la forma de expresión de los totalitarios. Podéis desistir, no necesitamos alicientes para trabajar cada día con mas fuerza por una sociedad mejor, más justa y más libre», han expresado.

Los carteles aparecen unos días después de la aparición de pintadas contra el consejero socialista de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, en la fachada de la casa del pueblo del barrio donostiarra de Altza.