Alberto Albístegui, con Azahara Domínguez, José Ignacio Asensio y Goizane Alvarez, en el pleno de este martes en las Juntas Generales de Gipuzkoa. FÉLIX MORQUECHO

El PSE asegura que no se cansará de «tender la mano a todos los partidos» para lograr acuerdos en las Juntas

El portavoz de los socialistas en la cámara guipuzcoana, Alberto Albístegui, ha apelado a «dar una respuesta progresista al clima de desafección con la política al que algunos incitan»

A. González Egaña

San Sebastián

Martes, 30 de septiembre 2025, 15:43

El PSE ha dejado este martes un emplazamiento claro a todos los partidos en el pleno de política general de las Juntas de Gipuzkoa y ... ha asegurado que no se cansará de «tender la mano» a todas las formaciones para llegar a acuerdos. El portavoz de los socialistas en la cámara territorial, Alberto Albístegui, ha apelado a «dar una respuesta progresista al clima de desafección con la política al que algunos incitan». «Es momento de volver a la senda y demostrar que estamos todos en este hemiciclo para garantizar oportunidades, proteger a la ciudadanía y transformar Gipuzkoa», ha expresado desde la tribuna.

