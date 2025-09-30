El PSE asegura que no se cansará de «tender la mano a todos los partidos» para lograr acuerdos en las Juntas

El PSE ha dejado este martes un emplazamiento claro a todos los partidos en el pleno de política general de las Juntas de Gipuzkoa y ... ha asegurado que no se cansará de «tender la mano» a todas las formaciones para llegar a acuerdos. El portavoz de los socialistas en la cámara territorial, Alberto Albístegui, ha apelado a «dar una respuesta progresista al clima de desafección con la política al que algunos incitan». «Es momento de volver a la senda y demostrar que estamos todos en este hemiciclo para garantizar oportunidades, proteger a la ciudadanía y transformar Gipuzkoa», ha expresado desde la tribuna.

Albístegui ha repasado los logros de los departamentos que dirigen los diputados forales socialistas en el Gobierno de coalición con el PNV y ha remarcado que «un país no es justo si no cuenta con un estado de bienestar fuerte y consolidado. Un país que no avanza no puede garantizar a sus ciudadanos servicios públicos de calidad. Un país es realmente digno cuando tiene un sistema consolidado que protege a las personas, que transforma vidas». Se ha referido así a una forma de hacer política que, a su juicio, para algunos está «demodé», pero que es «la que transforma vidas». «Es esa política de acuerdos entre diferentes la que construye país, la que gobierna para la mayoría social», ha resumido.

El portavoz del PSE en las Juntas ha remarcado que esa coherencia «es la que nos permite seguir gobernando porque detrás de cada decisión, está el compromiso con las personas, con su bienestar y la responsabilidad con toda la ciudadanía de Gipuzkoa» y ha expresado que los socialistas «garantizamos desde nuestros principios, el bienestar de la ciudadanía siempre estará por encima de intereses partidistas». Ha asegurado, por lo tanto, que los socialistas desde la Diputación y las Juntas Generales «vamos a seguir haciendo política con mayúsculas. para que con nuestras aportaciones y con nuestro compromiso, sigamos transformando Gipuzkoa y la vida de los y las guipuzcoanas».

Ha criticado la «estrategia del 'no', del 'beti kontra'» de EH Bildu. Y se ha preguntado qué ocurre para que se pueda llegar a acuerdos desde el departamento de Sostenibilidad, por ejemplo, con localidades costeras en la gestión de playas por un montante de 12 millones para 2025-2027 y no se logre un entendimiento en las Juntas. «¿Por qué es posible llegar a acuerdos con sus alcaldes y aquí, en estas Juntas Generales, no lo es?», ha preguntado Albístegui a la portavoz de la coalición abertzale. Le ha recordado que no es el único punto en el que coinciden. «Con sus alcaldes es posible llegar a un entendimiento para poner en marcha más bidegorris. Ha habido acuerdo para la puesta en marcha en Lezo y Donibane, para la construcción del de Narrondo-Iraeta en el tramo de Zumaia-Zestoa, para el bidegorri entre Lasarte y Urnieta, además de la mejora del de Legazpi y la mejora dla iluminación de los bidegorris de Alegia, Legorreta e Ikaztegieta», ha detallado.

El TAV

Tras las palabras de la diputada general, Eider Mendoza, en el pleno de política general de Gipuzkoa el secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, ha reivindicado el liderazgo del partido en el desarrollo del TAV. «El desarrollo de la Y vasca y la movilidad sostenible, tanto en España como en Euskadi, siempre se ha desarrollado gracias al liderazgo del PSOE», ha asegurado.

El líder de los socialistas guipuzcoanos ha respondido así a las críticas al Gobierno de central de Mendoza. «Quiero recordar que este año, el gobierno de España ha invertido 80 millones de euros en electrificación y en el desarrollo de las catenarias de la Y vasca», ha asegurado. «Iñaki Arriola y Susana García Chueca han sido los grandes impulsores del TAV. Cuando otros han estado en los gobiernos, no han hecho nada. Por tanto, no solo hay que mirar a Madrid, también hay que mirar a Euskadi».

Sobre el autogobierno, ha pedido que «seamos justos cuando decimos algunas cosas», porque «se ha cumplido el 98% del Estatuto. 23 transferencias se han hecho bajo el mandado de Pedro Sánchez y cuando el Partido Socialista está en el Gobierno de España». Asensio también ha pedido una reflexión sobre las políticas lingüísticas recordando que los derechos laborales deben estar siempre garantizados. Por eso, ha pedido a la diputada general «que escuche a Garbiñe Biurrun o a Iñaki Subijana».