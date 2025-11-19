Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez, el 8 de enero, durante la presentación de 'España en libertad'. Jaime García

El proyecto de Sánchez para conmemorar los 50 años de democracia cumple con la agenda, pero descafeinado

La iniciativa 'España en libertad', organizada por el Gobierno, supera las 300 actividades durante 2025, pero con escasa repercusión social y mediática

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:40

Comenta

El gran proyecto del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para el 50 aniversario de la muerte de Franco llega descafeinado y con escasa ... repercusión social y mediática al 20 de noviembre, su jornada más simbólica. 'España en libertad. 50 años', el programa con el que el Gobierno quería reivindicar el paso del franquismo a la democracia, ha celebrado más de 300 actos, pero no ha logrado el impacto al que aspiraba hace once meses, cuando el 8 de enero el presidente Pedro Sánchez presentó por todo lo grande la iniciativa en el Museo Reina Sofía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  2. 2 Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical
  3. 3 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  4. 4

    «Es el momento de contar los abusos que sufrí; callarlo te hace más daño»
  5. 5 Verano de 1936: tenaza militar sobre Gipuzkoa
  6. 6

    Así será la durísima última etapa de la Itzulia 2026: emboscadas, seis puertos y final en Bergara
  7. 7

    La carta íntegra que la profesora acosada de Plentzia escribió hace un año para denunciar su caso
  8. 8 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  9. 9 Amplían la alerta sanitaria por listeria: más embutidos afectados
  10. 10 Obligan a retirar todas las terrazas del centro de la ciudad turística que tendrá vuelos directos a San Sebastián el próximo año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El proyecto de Sánchez para conmemorar los 50 años de democracia cumple con la agenda, pero descafeinado

El proyecto de Sánchez para conmemorar los 50 años de democracia cumple con la agenda, pero descafeinado