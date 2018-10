El fin del 'procés' hace irreversible la fractura JxCat-ERC

La ANC da de plazo a Torra hasta el 21-D

La Asamblea Nacional Catalana lanzó este sábado un ultimátum a Quim Torra. Si antes del 21 de diciembre no ha fijado una estrategia para implementar la república, la influyente ANC pedirá la dimisión del presidente de la Generalitat y de los miembros del Gobierno que no estén cien por cien comprometidos con la vía unilateral para hacer efectiva la independencia. La ANC, que reunió este sábado a su ejecutiva, pidió unidad, cree que unas elecciones anticipadas no arreglarían nada en estos momentos y no ve realista la negociación de un referéndum acordado con el Estado.