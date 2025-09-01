La Princesa Leonor aterriza en la Academia del Aire para iniciar su formación como piloto militar Tendrá personal propio asignado durante el curso, como 15 agentes de seguridad y otros ayudantes

La Princesa Leonor, este lunes, sube a uno de los Pilatus estacionados en el hangar de la base aérea a la AGA de San Javier

Alexia Salas Lunes, 1 de septiembre 2025, 16:25 | Actualizado 16:33h. Comenta Compartir

Por primera vez, la Princesa de Asturias vistió este lunes el uniforme azul del Ejército del Aire y del Espacio para volar hasta la base aérea de San Javier, donde cursará un año de formación como piloto militar. Con una trayectoria ya de dos años en el estamento militar, la heredera de la Corona llega a la Región de Murcia con un rodaje en la vida castrense.

Llegó poco antes de las 12 de la mañana a bordo de un Falcon, para dirigirse a saludar al coronel director Luis Felipe González Asenjo. La esperaban en la línea de saludo los altos mandos de la Academia General del Aire a las puertas del edificio de dirección, entre ellos el capitán Abel Marín Rodríguez, quien será el jefe de Escuadrilla de cuarto curso, su tutor en los próximos meses.

Doña Leonor de Borbón entró oficialmente en la Academia General del Aire como princesa, pero ya es una alférez más de la base militar de San Javier. A partir de este lunes, la alumna se tendrá que cuadrar ante sus superiores y acatar órdenes.

A continuación, la Princesa firmó en el libro de honor. Tras un primer encuentro con el coronel director, a la heredera la esperaban en el centro de vuelo para cambiar el uniforme azul por el mono verde de entrenamiento de vuelo.

En su primer día en la AGA, está previsto que conozca el simulador de vuelo y que se acerque al hangar para ver de cerca el avión de enseñanza Pilatus con el que en pocas semanas tendrá que vivir la suelta de vuelo en solitario.

«Con muchas ganas de volar»

La Princesa subió a uno de los Pilatus estacionados en el hangar de la base aérea. Acompañada por el comandante Alberto Guzmán, instructor de vuelo que pilotó el Pilatus en el que voló el Rey Felipe VI el pasado 14 de junio cuando visitó la Academia con motivo del festival Aire25, organizado como despedida a la patrulla Águila y al C-101.

Ampliar La princesa Leonor a su llegada a la Academia General del Aire de San Javier (AGA) donde comienza este lunes la última etapa de su formación militar EFE/ Francisco Gomez/Casa Real

La princesa comentó antes de subir al Pilatus: «Muchas ganas de aprender a volar, pero…». A continuación escuchó con atención las indicaciones del comandante Guzmán, que le mostró las aplicaciones de la cabina.

Sus jornadas arrancarán a las 6.30 horas

En los días previos a la llegada de Leonor, la dirección de la base militar insistió en que «no habrá trato especial» para la futura monarca, cuya rutina en San Javier será la misma que para el resto de estudiantes. Sus jornadas empezarán con el toque de diana a las 6.30 de la mañana, desayunará con sus compañeros a las 7, dará clases hasta las 18 horas y dispondrá de horas libres para estudiar, hacer deporte o pasear hasta las 22 horas, cuando le tocará acostarse.

Aunque en la academia de la AGA Leonor será tratada como «una compañera más«, la heredera al trono tendrá que compatibilizar su formación con la agenda institucional que establezca la Casa Real, como asistir al Día de la Fiesta Nacional y la entrega en Oviedo de los premios que llevan su nombre. También está previsto que en los próximos meses haga visitas oficiales a la sede del Gobierno regional, la Asamblea Regional y los ayuntamientos de los principales municipios.

