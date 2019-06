La primera entrevista a Otegi en TVE desata la polémica Las víctimas piden que el ente público suspenda la invitación al coordinador de EH Bildu y Vox pide que se le pregunte «por los asesinatos» de ETA DAVID GUADILLA Miércoles, 26 junio 2019, 13:10

La entrevista que el Canal 24 Horas de Radio Televisión Española realizará esta noche a Arnaldo Otegi se está convirtiendo en una tormenta política. Es la primera que el coordinador general de EH Bildu y referente de la izquierda abertzale durante décadas da al ente público. Una presencia que las principales asociaciones han criticado con dureza. Mientras la AVT ha pedido al ente público que reconsidere su emisión al «carecer de toda ética y moralidad», la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha deseado que «la primera pregunta sea: ¿Ud. condena a ETA, los atentados que ha cometido y su trayectoria criminal?». A estos reproches también se han sumado Vox y algunos dirigentes del PP.

La entrevista se ofrecerá a las 22.10 horas en 'La Noche'. Aunque Otegi hace años que acude a los diferentes medios públicos, se trata de la primera ocasión en la que aparecerá en unos de los canales de Televisión Española. Lo hará, además, en un momento muy determinado. Cuando todavía no está claro qué papel desempeñará EH Bildu en la investidura de Pedro Sánchez y cuando la coalición soberanista es clave para que salga adelante el Gobierno de María Chivite en Navarra. Según el PP, los socialistas están inmersos en una campaña para «blanquear» a la coalición soberanista. En este contexto, Otegi, coordinador general de EH Bildu y principal referente de la izquierda abertzale durante décadas, comparece en Televisión Española. Una presencia que ha levantado ampollas entre las víctimas.

«Esperamos que la televisión pública que pagamos todos los españoles que conformamos esta sociedad tan castigada por el terrorismo, no contribuya a blanquear la imagen de Otegi», ha señalado la AVT en una carta. El colectivo considera que Bildu no puede ser tratada como una formación política más, pues «es sin duda heredera del brazo institucional de ETA» y añade que sus máximos dirigentes actuales tienen un pasado ligado a partidos ilegalizados «por sus nexos con la banda terrorista». No obstante, espera que la entrevista no sea «una burda operación de lavado de imagen con la que se intente transformar a un terrorista condenado» y que sirva para «deslegitimar de una vez por todas la violencia de ETA». A través de Twitter, Ordóñez se ha sumado a esas críticas, al igual que Vox.

Su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha cargado con dureza contra esta decisión y ha exigido que se le pregunte por sus delitos y «antecedentes penales gravísimos». «Supongo que se le preguntará por los asesinatos, ametrallamientos, el secuestro de un embajador de España y los delitos cometidos», ha reivindicado el dirigente de la formación liderada por Santiago Abascal.

A través de su cuenta de Twitter, Vox ha denunciado que «la televisión pública, que intentó vetar a Vox en los debates electorales y que siempre se negó a entrevistarnos con la excusa de que aún no teníamos representación, invita esta noche al terrorista condenado Otegi para blanquearle«.