Los Presupuestos y la división sobre el nuevo estatus dificultan la estabilidad al lehendakari Retorno. Urkullu preside la reunión anual en Miramar del Gobierno, junto a sus consejeros. / MICHELENA Las transferencias pendientes de Prisiones y Seguridad Social pondrán a prueba la buena sintonía con Sánchez del Gobierno Vasco. Urkullu afronta el curso político más difícil en un clima preelectoral y de vaivenes en Madrid JORGE SAINZ SAN SEBASTIÁN Domingo, 26 agosto 2018, 13:15

. El Gobierno Vasco abrirá este martes en el donostiarra Palacio de Miramar el tercer curso de la legislatura, probablemente el más incierto y complicado de todos. Los vaivenes constantes en que se maneja la política en España no se han trasladado de momento al País Vasco, pero factores como la división en torno al nuevo estatus vasco, la propia inestabilidad en Madrid y el clima preelectoral con elecciones municipales y forales en mayo complican la estabilidad a un lehendakari que en la primera parte de la legislatura ha navegado por aguas calmadas. La negociación en otoño de los Presupuestos vascos, que deben ser aprobados antes de que acabe el año y para los que la coalición de gobierno PNV-PSE (37 escaños) necesita un voto, será la primera gran prueba de toque. Determinará si el oasis vasco sigue vigente o si, por el contrario, el lehendakari se ve abocado a una prórroga presupuestaria que debilite su posición. Y todo ello siempre que las ondas expansivas de la agitada política española y catalana no lleguen hasta Euskadi.

Riesgo de prórroga presupuestaria. La decisión del PNV de sumarse en junio a la moción de censura del PSOE contra el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, llevó al PP vasco a romper relaciones con el Ejecutivo de Urkullu y dejar de ser, de momento, su salvavidas presupuestario. La posterior llegada de Pablo Casado al liderazgo del partido en Madrid ha endurecido además el discurso contra los nacionalismos. El acuerdo sobre las Cuentas con el PP sería a priori la solución más fácil para Urkullu y el propio PNV, como pareció sugerir esta semana pasada el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu. Pero las coordenadas han cambiado y no será sencillo reeditar ese entendimiento, por mucho que los populares vascos perdieran de esta forma su principal baza para ser influyentes en Euskadi. La principal alternativa sería EH Bildu, que ya ha ofrecido «estabilidad» al PNV en el Gobierno Vasco si tiene problemas con su socio socialista por el carácter soberanista del acuerdo entre abertzales sobre el nuevo estatus en la ponencia de autogobierno. En la formación jeltzale aguardan a comprobar si EH Bildu da el paso de ofrecerse para sacar las Cuentas. La coalición soberanista se muestra dispuesta a facilitar los Presupuestos, según fuentes de esta entente, pero a través de un pacto «en clave de país» y vinculado al avance en autogobierno y derecho a decidir. «No entraremos en la clásica estrategia del PNV del cambio de cromos», avanzan. Elkarrekin Podemos, tercera fuerza en la Cámara de Vitoria, adelanta que seguirá su patrón clásico de oposición en materia social y económica al PNV, por lo que sería una sorpresa que pudiera llegar a un acuerdo presupuestario. Así las cosas, la opción de prorrogar las Cuentas, una medida nunca deseada pero que permitiría al Ejecutivo seguir funcionando sin excesivo coste electoral, empieza a asomar como una posibilidad no descartable.

La ficha de septiembre Ese jueves se celebrará el pleno de política general, que abre oficialmente el periodo de sesiones en la Cámara vasca. El primer consejo de Gobierno será este martes en el Palacio de Miramar de Donostia, como es tradición. 20 Ponencia de autogobierno 7 de septiembre Los grupos parlamentarios deben designar a los expertos que estudiarán las bases del nuevo Estatus, que también serán votadas en su conjunto el 12 de septiembre.

Ganar tiempo con el nuevo estatus. El curso empezará fuerte a partir del viernes 7 de septiembre. Ese día se volverá a reunir la ponencia de autogobierno para designar a los expertos, uno por cada partido, que analizarán el preámbulo, las bases y principios del acuerdo del nuevo estatus, de cara a la futura confección del articulado de la ley. Seguidamente, el 12 de septiembre, los grupos deben votar en esa ponencia el conjunto de las bases, no una a una como hasta ahora. Será un momento clave ya que se prevé que se escenifique, en toda su dimensión, la división existente en la Cámara. Especialmente entre los socios del gobierno, PNV y PSE-EE. Jeltzales y EH Bildu están determinados a seguir adelante con un texto que habla de derecho a decidir, relación bilateral en igualdad con el Estado, consulta habilitante en Euskadi antes de llevar el proyecto a Madrid, y conceptos como nacionalidad vasca. El PNV defiende que lo redactado sirve para empoderar y mejorar el «bienestar de la ciudadanía, que se verá beneficiada en el día a día». La literalidad de los conceptos, además, es conocida en el partido desde hace dos años, señalan fuentes nacionalistas para desmentir supuestas divergencias internas en el PNV. Las precisiones, significativas en el caso de EH Bildu y la izquierda abertzale, de que no es un modelo de ruptura con el Estado sino de cosoberanía, no han convencido a los constitucionalistas ni a Elkarrekin Podemos. El Gobierno Vasco y el lehendakari, que desea un consenso más transversal con el PSE-EE y Elkarrekin Podemos, confían en que el trabajo de los expertos y las negociaciones de los próximos meses permitan aproximar posiciones. No obstante, los socialistas vascos, a través de su líder en Gipuzkoa, Eneko Andueza, han vuelto a insistir en la dificultad de acercamiento en los actuales términos. PNV y PSE-EE insisten en que el pacto de gobierno está blindado ante estas discrepancias pactadas. Probablemente, el debate sobre el nuevo estatus proseguirá su lento procedimiento hasta las elecciones de mayo sin nuevos pasos, lo que permitirá a peneuvistas y socialistas evitar problemas para seguir gobernando juntos. La incógnita radica en si podrán gestionar estas contradicciones a medida que el debate de nuevo estatus siga avanzando en el tramo final de la legislatura. Será el principal desafío de Urkullu

NUEVO ESTATUS NUEVO ESTATUS EH Bildu ofrecerá al PNV un acuerdo «de país» que incluya las Cuentas pero sin «cambio de cromos» AUTOGOBIERNO El largo procedimiento de la ponencia puede otorgar tiempo a la coalición de jeltzales y socialistas ELECCIONES LOCALES ¡ El PSE, con el 'efecto Sánchez', y EH Bildu prevén crecer a costa de Elkarrekin Podemos

La baza de las transferencias. El papel del Gobierno de Pedro Sánchez puede hacer de contrapeso en esa tensión sobre el nuevo Estatus. El Ejecutivo del PSOE parece dispuesto a atender por fin las reivindicaciones del PNV de ir completando el Estatuto y fijar un calendario de traspasos. En septiembre se reunirá por vez primera en tiempo la Comisión Mixta de Transferencias, con las controvertidas Prisiones y la gestión económica de la Seguridad Social en la mesa. El Ejecutivo ya ha deslizado que Prisiones tiene menos complejidad técnica, pero asume que el calado político de ambas no se lo pone fácil al PSOE. El resultado de esta negociación pondrá a prueba la buena sintonía entre Sánchez y el PNV, siempre interesado en una relación engrasada con Madrid.

Reeditar la coalición PNV-PSE. El final del curso puede envenenarse por la celebración de las elecciones forales, municipales y europeas. La cita con las urnas está fijada para el domingo 26 de mayo. La gran pregunta se centra en si se darán las condiciones para reeditar en diputaciones y ayuntamientos la coalición de PNV y PSE-EE. Los dos protagonistas hacen un balance positivo de los ya más de tres años de matrimonio y su intención es repetir si dan los números y la tensión del nuevo estatus no acaba fracturando el actual pacto de estabilidad institucional. Además, los socialistas podrían salir esta vez de las urnas en una posición de más fuerza. En el PSE-EE confían en rentabilizar el 'efecto Sánchez', como ya ocurriera en su día con José Luis Rodríguez Zapatero. El PNV aspira a mantener el liderazgo, consciente de que en 2015 logró mucho voto 'prestado', en buena parte de electores del PP que querían desalojar a EH Bildu en Gipuzkoa. La coalición abertzale, con candidatos renovados, confía en mejorar ahora sus resultados, apagadas polémicas como las del 'puerta a puerta' en las basuras y ante las incógnitas que rodean a Elkarrekin Podemos en su primera presencia como tal en unos comicios locales. El PP afronta también una cita complicada, con Araba en el punto de mira, a la espera de comprobar la influencia electoral en el País Vasco del discurso más ortodoxo de Pablo Casado.