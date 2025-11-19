Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Fotografía de archivo del preso Jesús María Etxeberria.

Un preso de ETA anuncia su salida del colectivo oficial EPPK y critica los pactos con la Justicia para evitar condenas

Jesús María Etxeberria, recluso de Errenteria, dice que no se siente «identificado» con la estrategia actual, seguida por la mayoría de presos y con amplia cohesión interna

DV

San Sebastián

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:56

El preso de ETA Jesús María Etxeberria Garaikoetxea ha anunciado a través de un escrito su decisión de abandonar el EPPK, el colectivo oficial de ... reclusos de la banda disuelta en 2018 , al no sentirse «identificado» con su actual estrategia. En un escrito público publicado por distintos portales, el recluso, interno en Zaballa (Álava), denuncia que el camino actual del EPPK es el del «sálvese quien pueda», con una «renuncia total a la trayectoria política, una absoluta asimilación del sistema carcelario (permisos para salir a la calle, trabajos de la cárcel, justicia restaurativa...) y avergonzarse de lo que ha sido uno mismo». En este sentido, lamenta la renuncia a los 'ongi etorris' y critica los pactos con la Justicia para evitar la cárcel a cambio de reconocer delitos y asumir penas mayores.

