Un preso de ETA anuncia su salida del colectivo oficial EPPK y critica los pactos con la Justicia para evitar condenas

El preso de ETA Jesús María Etxeberria Garaikoetxea ha anunciado a través de un escrito su decisión de abandonar el EPPK, el colectivo oficial de ... reclusos de la banda disuelta en 2018 , al no sentirse «identificado» con su actual estrategia. En un escrito público publicado por distintos portales, el recluso, interno en Zaballa (Álava), denuncia que el camino actual del EPPK es el del «sálvese quien pueda», con una «renuncia total a la trayectoria política, una absoluta asimilación del sistema carcelario (permisos para salir a la calle, trabajos de la cárcel, justicia restaurativa...) y avergonzarse de lo que ha sido uno mismo». En este sentido, lamenta la renuncia a los 'ongi etorris' y critica los pactos con la Justicia para evitar la cárcel a cambio de reconocer delitos y asumir penas mayores.

El recluso llevaba tiempo fuera de la línea del colectivo oficial de presos, que ha impulsado en los últimos tiempos una línea de trabajar en base a la legalidad penitenciaria, aunque sigue observando numerosos «déficits» en ella, con el objetivo de «vaciar cuanto antes las cárceles» y en el marco de la nueva apuesta estratégica tras el fin de la violencia de ETA. De hecho, el EPPK sigue avanzando en esta línea de la mano de la mayoría de presos y manteniendo una amplia cohesión interna, pese a la presencia de algunos internos discrepantes.

Etxeberria, natural de Errenteria y de 60 años, lleva 23 en prisión tras ser detenido en diciembre de 2002 después de darse a la fuga tras un tiroteo con agentes de la Guardia Civil, en el que falleció el agente Antonio Molina. El operativo policial interceptó a un comando que pretendía colocar varias bombas en Madrid en Navidades.

Ongi etorris

Entre ellos está Etxeberria, que en su escrito, fechado el pasado día 10, critica también «el comunicado del EPPK para dar el visto bueno a la no realización de los 'ongi etorris', con lo que se aceptaba que los presos y presas políticos vascos regresen a sus pueblos a escondidas y como unos canallas». Y critica «los pactos a que se llega con la justicia española aceptando todo tipo de humillación para no entrar en la cárcel, vendiéndolos al pueblo como victorias».

El colectivo oficial ha dado pasos en los últimos meses en este sentido, con el soporte de Sortu, con acuerdos en juicios para evitar penas que acarreen prisión para sus miembros y que sirven para defender que la izquierda independentista sigue dando «pasos por la convivencia»

Asimismo, Etxeberria reprocha en su misiva al EPPK su falta de «compromiso solidario lo vemos con el genocidio del pueblo palestino, su silencio es totalmente vergonzoso» por el «miedo a comprometer su salida de la cárcel, del pánico a las juntas carcelarias y a los jueces penitenciarios». Entre otras críticas, señala que «hoy día la palabra amnistía está proscrita, totalmente maldita, fuera del vocabulario de los txokos en el que se soñaba que nuestro día llegaría». También ataca a los «pseudorevolucionarios de poltronas que han impulsado la desactivación de las calles».