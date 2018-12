El presidente admite que sin Cuentas no aguantaría hasta 2020

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene su determinación de presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado en enero, aunque ayer admitió que, si no es aprobado por las Cortes, no podría agotar la legislatura en 2020. Sánchez se refirió a las expectativas para la aprobación de las Cuentas en una conversación informal con los periodistas en la recepción que ofreció a los medios de comunicación en el Palacio de la Moncloa con motivos de las próximas fiestas navideñas.

El jefe del Ejecutivo aseguró que aún no tiene claro el momento exacto en el que el Consejo de Ministros aprobará los Presupuestos, pero garantizó que será durante el mes de enero y que en febrero estarán, con total seguridad, en el Congreso. Para Sánchez, la clave es que el proyecto de ley de los Presupuestos pueda superar el trámite del debate de totalidad, ya que recordó que todos las Cuentas del Estado que han salvado el debate de totalidad, finalmente, han sido aprobadas.

El presidente aseguró que en ningún caso va a retirar el proyecto de ley antes de que sea votado en el Congreso. Además, mantiene la esperanza de conseguir los apoyos necesarios, ya que señaló que, al parecer, el PDeCAT no va a presentar enmienda de totalidad y el PNV les ha trasladado su intención da facilitar que haya Presupuestos. Si finalmente no consiguiera los apoyos necesarios, Sánchez admitió que no podría prolongar la legislatura hasta 2020.