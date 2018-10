La presidenta del Parlamento leerá mañana el encargo a los expertos del nuevo estatus M. V. SAN SEBASTIÁN. Jueves, 25 octubre 2018, 06:50

La presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, será la encargada de realizar mañana la encomienda para elaborar un texto articulado de nuevo estatus al grupo de expertos designado por la ponencia de autogobierno. Tejeria encabezará una recepción oficial a estos cinco juristas designados por los grupos parlamentarios, aunque también participarán en el acto los miembros de la Mesa de la Cámara, representantes de los partidos y la coordinadora de la ponencia, Jone Berriozabal (PNV). Tras recibir el encargo, el grupo de expertos tendrá por delante ocho meses para elaborar un texto articulado con forma de proposición de ley que, posteriormente, uno o varios grupos deberán asumir para su tramitación en el Parlamento.

Los cinco juristas serán recibidos a las 12.00 por la presidenta del Parlamento en la sala de recepciones de la Cámara, donde Tejeria leerá la encomienda aprobada por la ponencia de autogobierno. Posteriormente, los cinco juristas se reunirán en una sala con la única presencia de un letrado del Parlamento Vasco, en un encuentro que ya será cerrado. Todos ellos deberán aceptar un compromiso de «confidencialidad» de sus deliberaciones en los próximos ocho meses.

Los expertos designados por los grupos parlamentarios son Mikel Legarda (a propuesta del PNV), Iñigo Urrutia (EH Bildu), Arantxa Elizondo (Elkarrekin Podemos), Alberto López Basaguren (PSE) y Jaime Ignacio del Burgo (PP). Este grupo contará con el apoyo técnico de los servicios jurídicos del Parlamento.

Congruencia con las bases

La encomienda que la ponencia de autogobierno aprobó con el respaldo de PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos pide al grupo de expertos que el borrador de la reforma estatutaria se redacte «en congruencia» y de «conformidad con las bases y principios» aprobados por este órgano. Aunque, desde el «respeto y salvaguarda» de esas bases, los expertos podrán buscar «puntos de conexión» con los votos particulares de otros grupos por «si fuera posible» ampliar los consensos ya alcanzados.

Socialistas y populares no respaldaron este mandato porque consideraron necesario que los juristas determinen previamente si el texto acordado entre PNV y EH Bildu tiene encaje constitucional, ya que de no ser así no podría completar su recorrido, como ocurrió con el denominado plan Ibarretxe, cuya tramitación fue rechazada por el Congreso en 2004.