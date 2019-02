«El asesinato de sus familiares y el posterior desprecio social eran todo uno» Ernesto Gasco entrega a Aranza González el premio Oroimen Hegoak / Juantxo Lusa Arantza González, periodista de El Diario Vasco, recibe de las Juventudes Socialistas el premio Oroimen Hegoak junto a Proyecto 43.2 y Patxi López AINGERU MUNGUÍA Domingo, 24 febrero 2019, 20:45

En un acto con las emociones a flor de piel, la periodista de El Diario Vasco Arantza González Egaña ha recibido esta mañana en San Sebastián el premio individual Oroimen Hegoak que conceden las Juventudes Socialistas de Euskadi por la serie de entrevistas y reportajes realizados en las últimas dos décadas sobre las víctimas del terrorismo. El premio colectivo ha sido recibido por María San Miguel, productora y creadora del 'Proyecto 43.2' artes escénicas, y el institucional ha recaído en el exlehendakari socialista, Patxi López.

El evento se ha celebrado en el hotel Amara Plaza de San Sebastián en presencia de varias decenas de militantes y simpatizantes socialistas y dirigentes como Idoia Mendia, el consejero Iñaki Arriola, el diputado foral de Cultura de Gipuzkoa, Denis Itxaso, o el concejal donostiarra Ernesto Gasco, quien fue el encargado de entregar el galardón a la redactora de DV.

Arantza González extendió la distinción a todos los compañeros de la sección de Política del periódico. Explicó cómo su primer día de trabajo en esta sección fue el 25 de junio de 1998, el día que ETA asesinó en Errenteria a Manuel Zamarreño, cómo el 30 de diciembre de 2006 se despertó al día siguiente del nacimiento de su hija Uxue con el atentado de la T4 de Barajas y cómo su hija Leire nació al día siguiente de que ETA asesinara a Santi Oleaga, director financiero del periódico. «La vorágine informativa durante años de atentados apenas dejaba tiempo de ocuparse de esa memoria imprescindible como lo podemos hacer ahora». «Muchas víctimas de ETA nos cuentan que el asesinato y el posterior desprecio social eran todo uno. Que lo que ellas han sufrido no se lo desearían ni al peor de sus enemigos», relató la periodista.

«Hoy podemos llevar a cabo, quizás con más intensidad, un trabajo de memoria y lo podemos hacer gracias a la generosidad de tantas víctimas que nos confían su historia, muchas veces desgarrada, siempre dolorosa, pero sobre todo repleta de verdad». Arantza González manifestó que una de las entrevistas que más le marcó fue la que realizó hace un año, en la Casa del Pueblo de Arrasate, a la viuda y las dos hijas del socialista Isaías Carrasco, asesinado el 7 de marzo de 2008. «Descendieron al dolor más íntimo con tal detalle que nadie de los allí presentes pudimos evitar la emoción e incluso las lágrimas». La periodista de DV ha realizado en estos años magistrales entrevistas con víctimas como Marian Romero, Sandra y Ainara Carrasco, Javier Ordóñez Carrasco, Naiara Zamarreño, los amigos de Inaxio Ria, Katy Romero o Bárbara Dührkop. «A todas ellas quiero dar las gracias por permitir acercarme a su verdad, por dejarme contarla y por contribuir a que las nuevas generaciones sepan lo injusto que fue asesinar, herir, amenazar, secuestrar, extorsionar, que nunca debió ocurrir y sepan tambi´ñen que esa memoria es imprescindible para nunca más vuelva a repetirse».

Por su parte, la secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendía, recordó que ETA se afanaba en asesinar en periodo electoral «para anular la posibilidad de que la ciudadanía votara en libertad». Alabó el proyecto teatral 43.2 y la labor periodística de Arantza González, cuyos relatos no dejan a nadie indiferente». Tras haber pasado página del terrorismo, «ahora el reto es conquistar la convivencia», afirmó. «No hubo ninguna razón para el terrorismo de ETA y de cara al futuro tenemos la obligación de trabajar para que no salgan de las cárceles orgullosos de su pasado criminal y para que ayuden a reparar el daño causado».

El exlehendakari Patxi López recordó, a pocos meses de que se cumpla el décimo aniversario de la llegada de los socialistas a la Lehendakaritza, que Jesús Eguiguren solía decir que «si no conseguimos la paz, esto no merecerá la pena. Bueno pues mereció la pena porque conseguimos la paz». El líder del PSOE pidió no bajar los brazos porque «la libertad y la igualdad hay que conquistarlas todos los días» frente a quienes amenazan los derechos sociales o emprenden «cazas de brujas», en alusión a la intención de Vox de conocer los nombres de los técnicos que evalúan en Andalucía las ayudas a la mujer. «los socialistas volvemos a ser imprescindibles y se lo vamos a poner difícil en abril y en mayo a quienes quieren volver atrás».