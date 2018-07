El PP pregunta a Sánchez por el viaje a Castellón en avión presidencial para «ver» a The Killers EUROPA PRESS MADRID. Domingo, 22 julio 2018, 09:48

El portavoz parlamentario del PP en el Congreso, Rafael Hernando, pidió ayer explicaciones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por desplazarse en avión oficial a la Comunidad Valenciana para «ver» el concierto de la banda de rock estadounidense The Killers. «Sánchez tendrá que explicar en el Congreso su 'visita oficial' a Castellón con el avión presidencial para ver a The Killers. Desde los tiempos de Alfonso Guerra y el mister no se veía tal derroche en las arcas públicas», resaltó Hernando en su cuenta de Twitter.

Sánchez llegó el jueves a Castellón y allí mantuvo un «encuentro informal» de unos 45 minutos con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y luego se desplazó al Festival de Benicassim para asistir al concierto de The Killers desde la zona VIP acompañado de su mujer, Begoña Gómez.