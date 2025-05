Pradales zanja la crisis con el PSE y asegura que la coalición goza de «muy buena salud»

El lehendakari Imanol Pradales quiso ayer enfriar la crisis entre PNV y PSE sobre política migratoria, suscitada tras unas declaraciones suyas el pasado viernes, ... al asegurar que la coalición de gobierno entre jeltzales y socialistas en las instituciones vascas goza de «buena salud» y que la polémica de la última semana solo ha sido «un catarro» que se cura «con paracetamol y reposo».

En un acto celebrado en Vitoria junto a la alcaldesa de la ciudad, Maider Etxebarria (PSE), Pradales quiso minimizar la controversia desatada en los últimos días al insistir que la política de inmigración del Ejecutivo autónomo es la del pacto social firmado en el Parlamento Vasco en favor de una «inmigración ordenada pero con todas las personas en el centro».

En todo caso, el lehendakari, que puso en valor el debate que hoy protagonizará el Parlamento Vasco en el pleno de control, recalcó que la coalición entre PNV y PSE en el Gobierno Vasco «está bien», y calificó el agrio enfrentamiento entre ambos partidos sobre la política migratoria como «un resfriado, un catarro que todos cogemos de vez en cuando y que cuando lo coges se hace ruido». En este sentido, auguró que el Gobierno Vasco seguirá «fuerte» gestionando Euskadi en los próximos años y que cuando «se pasa un catarro se refuerzan las defensas y en adelante lo haremos mejor». Pradales dejó claro que no va a «alimentar la polémica» y subrayó que «todas las personas tienen el derecho a tener una vida mejor».

Según ha podido conocer DV, la crisis se recondujo ayer después de los contactos mantenidos al más alto nivel entre Pradales, el presidente del PNV, Aitor Esteban, y el secretario general del PSE, Eneko Andueza, que se llevaron a cabo «con buen tono» y con un compromiso de rebajar la temperatura y actuar con discreción.

El lehendakari trató de rebajar el suflé y quiso explicar lo que quiso decir cuando el viernes habló de la necesidad de «una migración ordenada» y que venga «a trabajar», detonante de la polémica al considerar los socialistas que se hacía distinción entre inmigrantes, entre personas cualificadas y las que no lo son. «Es un fenómeno complejo, hay que mirarlo de frente y hay que gestionarlo con responsabilidad», dijo Pradales.

En este sentido, puntualizó que su Gobierno no se ha movido «ni un ápice» de la «posición histórica que han mantenido respecto a la migración, después de que el pasado día 15, en el Foro Agenda Atlántica, señalara que hay que ver «qué tipo de migración» se necesita y qué tipo de migración se está recibiendo en Euskadi, palabras censuradas por el PSE.

«Política-espectáculo»

«Primero, que cuando hablamos de inmigración, hablamos de personas. Segundo, tenemos que atender esa realidad y tenemos que gestionarla adecuadamente, por muy compleja que sea. Tercero, no nos hemos movido ni un ápice de cuál es la posición histórica y, en los últimos tiempos, ligada fundamentalmente, no solo a un modelo de acogida basado en los derechos humanos, sino al Pacto Social Vasco para la Migración, que ese es el marco fundamental», aseguró el lehendakari.

Además, recordó que el pleno del Parlamento Vasco ratificó garantizar en Euskadi «una migración ordenada, segura y regular, basada en los principios de la defensa de los derechos humanos, la cohesión social y la integración, que además estos se recogen en al menos cuatro compromisos del programa de Gobierno».

Ante la reiteración de polémicas internas, como el enfrentamiento de hace un mes sobre la conexión del TAV con Navarra, insistió en que el Gobierno Vasco está a «lo que demanda la sociedad vasca y buscar soluciones a los retos de los vascos», por lo que auguró que la coalición PNV-PSE «durará» en el tiempo. Sobre el pleno de control de hoy, en el que será interpelado por el tema, Pradales aseguró que dará más explicaciones y que espera «que los partidos den el nivel».

Sus palabras llegaron por la tarde tras haberse vivido ayer un nuevo capítulo sobre la polémica en materia migratoria que ha desatado una auténtica guerra dialéctica entre el PNV y el PSE, socios de gobierno en las principales instituciones vascas.

El portavoz de la coalición soberanista en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, aprovechó el delicado momento que atraviesan los socios de Gobierno para criticar las diferencias públicas que han demostrado PNV y PSE. A las puertas de la Cámara de Vitoria, el dirigente de la izquierda soberanista denunció así la «política espectáculo» en la que, según dijo, se han embarcado jeltzales y socialistas.

Otxandiano afirmó que los debates «sensibles» sobre cuestiones relevantes en términos económicos, sociales o culturales requieren de una «seriedad» con la que, a su juicio, no están actuando ambos socios de gobierno. Por ello, aseguró que no tiene intención de participar en la «política espectáculo» de PNV y PSE. «Esto no se puede hacer así», manifestó.

Otxandiano, no obstante, no fue la única voz que se pronunció. Javier de Andrés, presidente del PP vasco, también encontró una grieta para cuestionar a los socios de Gobierno y entró de lleno al debate asegurando que las «discusiones internas» sobre migración entre el PNV y el PSE demuestran, a su juicio, que los socialistas vascos «mandan» en el Gobierno Vasco de coalición. «Creo que el Partido Socialista quiere que se note que los que mandan son ellos; y el PNV acepta que se note que el que manda es el partido Socialista», manifestó. En todo caso, el dirigente popular consideró que esta confrontación «no afectará a la continuidad» de la entente gubernamental.

Por su su parte, la diputada del PNV en el Congreso Idoia Sagastizabal afirmó ayer que el de la migración es un tema «serio y complejo», y que su partido no cambió de postura, ya que sigue defendiendo que sea «regulada y ordenada». Además, rechazó que el Gobierno Vasco viva un momento «crítico» con la polémica protagonizada entre jeltzales y socialistas sobre esta materia. Sagastizabal, eso sí, aprovechó la ocasión para pedir al Gobierno central más competencias en materia migratoria para Euskadi.