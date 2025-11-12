Pradales da la voz de alarma sobre los traspasos a mes y medio de que expire el plazo: «La negociación no avanza como debiera»

El tiempo aprieta. El 31 de diciembre, fecha límite acordada entre los gobiernos vasco y central para completar íntegramente el Estatuto de Gernika, está a ... la vuelta de la esquina. Y el Gobierno Vasco ha encendido ya todas las alarmas, consciente de que las manecillas del reloj no se detienen y aún quedan numerosas materias por cerrar. «El año finaliza y la negociación no avanza como debiera», ha alertado este miércoles el lehendakari, Imanol Pradales, quien ha denunciado que «siguen existiendo resistencias políticas y administrativas tan incomprensibles como fácilmente superables» en la negociación para el traspaso a Euskadi de todas las competencias pendientes.

Pradales busca así incrementar la presión sobre Pedro Sánchez en un momento decisivo de la negociación estatutaria. Y es que la consejera de Autogobierno y principal interlocutora con Madrid en esta materia, Maria Ubarretxena, se encuentra ahora mismo en la capital inmersa en una ronda de contactos con distintos ministerios -Política Territorial, Seguridad Social y Trabajo y Economía Social- para avanzar en los traspasos pendientes. Ayer mismo, de hecho, mantuvo una reunión clave en la que recibió una primera valoración de la propuesta presentada por Euskadi, articulada en diez documentos que recogen el conjunto de todas las transferencias y que Ubarretxena entregó en mano al ministro Ángel Víctor Torres el pasado 8 de octubre.

No resulta casual que Pradales haya alzado la voz precisamente en este momento. A mes y medio de que venza el plazo, el Gobierno Vasco busca cualquier resquicio para intensificar la presión y pisar el acelerador. Y así lo ha querido recordar de nuevo el lehendakari en un foro de Europa Press, donde ha reclamado que se desbloqueen todos los traspasos pendientes. Entre ellos, materias tan complejas como el régimen económico de la Seguridad Social o aquellas que han provocado discrepancias entre los socios de Gobierno PNV-PSE, como el Puerto de Pasaia.

«Estamos decididos a culminar el Estatuto de Gernika tal y como se recoge en nuestro Programa de Gobierno», ha afirmado con contundencia el lehendakari, que ha leído la literalidad del compromiso firmado entre el PNV y el PSE: «Compromiso de cumplimiento íntegro tal y como aprobó el Consejo de Ministros del Gobierno español en enero de 2020 y ratificó en octubre de ese mismo año».

Por ello, el jefe del Gobierno Vasco ha lamentado que «se olvida con frecuencia que el Estatuto fue la plasmación de un pacto político refrendado mayoritariamente por la sociedad vasca y que quien lo incumple, no solo no respeta su voluntad, sino que actúa en menoscabo de los valores democráticos». «El objetivo -ha reiterado- es claro: cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika». Y el plazo, en virtud del compromiso asumido por el propio Sánchez, es inequívoco: 31 de diciembre.

No es la primera vez que Pradales expresa su preocupación y lanza un aviso público a Sánchez sobre la necesidad de acelerar los traspasos. El pasado mes de julio, tal y como ha querido recordar este miércoles, ya trasladó al presidente del Gobierno central la necesidad de «poner orden» para impulsar la negociación. Y hace dos meses reclamó dotar de «mayor ritmo» al proceso de negociación de las competencias pendientes. Hace apenas dos semanas, justo en vísperas de que la Carta de Gernika cumpliese 46 años desde su aprobación en referéndum, le recordó directamente a Sánchez que «podía pasar a la historia como el presidente que saldó una deuda histórica con Euskadi».

«La confianza es fácil de perder»

Por todo ello, Pradales ha subrayado que «tenemos un acuerdo que hay que cumplir; un acuerdo sustentado en una relación de confianza recíproca entre el presidente Sánchez y yo, como lehendakari». «La confianza es difícil de construir, pero fácil de perder», ha avisado el jefe del Gobierno Vasco, que ha recordado a Sánchez que «ambos respondemos de los equipos que lideramos».

«El año finaliza y la negociación no avanza como debiera. Siguen existiendo resistencias políticas y administrativas tan incomprensibles como fácilmente superables», ha incidido el lehendakari, quien ha apuntado que «los vascos somos pacientes» y «leales». «La misma lealtad que ofrecemos es la que exigimos y no hay necesidad de recordar que los pactos están para ser cumplidos», ha dicho rotundo.

En este sentido, ha vuelto a emplazar directamente a Sánchez« »Tiene la oportunidad de ser reconocido como el primer presidente español, desde Suárez, que trató de respetar la voluntad del pueblo vasco, culminando el acuerdo de Gernika«. Pradales ha mostrado así su »deseo« de que »esa aspiración cristalice« y ha reconocido que sigue »confiando en la palabra« de Sánchez, aunque también ha recalcado que »los plazos apremian y nos interpelan«.