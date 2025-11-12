Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pedro Sánchez e Imanol Pradales, el pasado mes de julio en Ajuria Enea. EFE

Pradales da la voz de alarma sobre los traspasos a mes y medio de que expire el plazo: «La negociación no avanza como debiera»

El lehendakari advierte de que «existen resistencias políticas y administrativas incomprensibles» para completar el Estatuto de Gernika y advierte a Sánchez: «La confianza es difícil de construir pero fácil de perder»

Ainhoa Muñoz

Ainhoa Muñoz

San Sebastián

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 09:32

Comenta

El tiempo aprieta. El 31 de diciembre, fecha límite acordada entre los gobiernos vasco y central para completar íntegramente el Estatuto de Gernika, está a ... la vuelta de la esquina. Y el Gobierno Vasco ha encendido ya todas las alarmas, consciente de que las manecillas del reloj no se detienen y aún quedan numerosas materias por cerrar. «El año finaliza y la negociación no avanza como debiera», ha alertado este miércoles el lehendakari, Imanol Pradales, quien ha denunciado que «siguen existiendo resistencias políticas y administrativas tan incomprensibles como fácilmente superables» en la negociación para el traspaso a Euskadi de todas las competencias pendientes.

