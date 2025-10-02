Pradales, sobre la Flotilla de Gaza: «Exigimos un escrupuloso respeto a los Derechos Humanos»

A la espera de que Hamás acepte o no de forma definitiva el plan de paz de Trump, la actualidad política nacional sobre el conflicto ... en Gaza se centra ahora en el destino de los integrantes de la Flotilla Global Sumud interceptados por la Armada israelí la pasada noche. Por el momento, son alrededor de dos centenares de activistas, entre ellas Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Esta operación militar ha desatado una ola de reacciones, encabezadas en Euskadi por el lehendakari, que a través de sus redes sociales ha denunciado que la «detención de activistas en aguas internacionales es un hecho que viola de manera flagrante el Derecho Internacional Marítimo». «Exigimos un escrupuloso respeto a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional. Y que se ponga fin de una vez al genocidio en Gaza», ha insistido Imanol Pradales.

El conflicto abierto en Palestina se ha convertido en las últimas semanas en uno de los temas de fricción en la política vasca, sobre todo por las relaciones comerciales con diferentes empresas de Euskadi mantienen con Israel. De hecho, el propio Pradales tuvo que dedicar parte de su intervención en el Pleno de Política General a reclamar que se ponga fin a los «señalamientos» de compañías vascas. «Cuidado con la impostura y con el postureo demagógico. No instrumentalicemos el drama que vive el pueblo palestino», llegó a decir el lehendakari desde la tribuna.

Además de Pradales, también otros representantes de la política y las instituciones vascas han mostrado su «solidaridad» con los activistas arrestados por Israel. Es el caso de EH Bildu, que a través de su parlamentaria Nerea Kortajarena ha exigido su «libertad inmediata». «Es lo mínimo exigible», ha apuntado. Desde la coalición independentista han valorado la creación de un «grupo» de trabajo por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores para «llevar a cabo todos los trabajos diplomáticos» necesarios para lograrlo. «Y el Gobierno vasco debe realizar las gestiones necesarias para conseguir la libertad de los activistas vascos secuestrados también en el ámbito de sus competencias», ha añadido.