Pradales se reúne con Sánchez para exprimir los traspasos ante el temor del fin de la legislatura

El escándalo de supuesta corrupción en el que estarían involucrados los dos ex secretarios de Organización del PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, arroja ... incertidumbre total al futuro de la legislatura que encabeza el presidente Pedro Sánchez. Un terremoto político que también sacude Euskadi, entre otras cosas porque la caída del Ejecutivo central podría paralizar la transferencia de competencias y, por lo tanto, que finalmente el Estatuto de Gernika no se completase a pesar del acuerdo de investidura firmado entre jeltzales y socialistas. Consciente de esta tesitura, el lehendakari Imanol Pradales anunció ayer que el próximo día 15 se reunirá con Sánchez en la Comisión Bilateral de transferencias para apuntalar los esfuerzos que su Ejecutivo ya está haciendo estas semanas con reuniéndose con los diferentes ministerios.

El lehendakari será el primer jefe de un Ejecutivo autonómico del Estado que se reúna de forma oficial con Sánchez tras el estallido del caso Cerdán-Ábalos. Pradales se ha mostrado cauto en todo momento y ha evitado pronunciarse en exceso sobre el presunta trama de corrupción que afecta al PSOE. En un foro organizado en El Diario Vasco ya señaló que todavía no hay una sentencia judicial y apeló a la «responsabilidad». A pesar de la marejada, el lehendakari acudirá a Madrid para hablar sobre el impulso a la Macrorregión Atlántica y a la oficialidad de la euskera en las instituciones europeas, o el traspaso del primer bloque del paquete del régimen económico de la Seguridad Social y de las políticas pasivas de empleo.

Ese primer bloque de la Seguridad Social tratará de cerrarlo mañana la portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, en Madrid. La consejera se citará con la ministra de la Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, para abordar el traspaso de las prestaciones no contributivas, así como las prestaciones por desempleo gestionadas por el Instituto Social de la Marina. Ubarretxena ya se reunió la semana pasada con el secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, para tratar el traspaso del subsidio por desempleo y la prestación contributiva de desempleo.

Será el jefe del Ejecutivo vasco quien impulse ahora con esa reunión del día 15 la aceleración de los trámites para que los transferencias pendientes lleguen a Euskadi cuanto antes. Pradales, que encabezó ayer de forma inusual la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno por el cumplimiento del primer año de su ejecutivo, apuntó que volverá a plantear cuestiones que ya presentó en la reciente Conferencia de Presidentes de Barcelona– en la que Ayuso se levantó de la mesa cuando el lehendakari habló en euskera– como las inversiones en redes eléctricas o el acuerdo alcanzado con el gobierno canario sobre la necesidad de lograr un plan migratorio «estructural».

Semanas «decisivas»

Sobre la situación política en España, Pradales insistió en que estas semanas son «decisivas» para el futuro del gobierno de Sánchez y afirmó que, en estos momentos, «convendría ser prudentes y no especular». «Lo que pueda ocurrir en relación con la legislatura española fundamentalmente depende, primero, del presidente del Gobierno español y, segundo, en su caso, de sus socios. Y yo soy el lehendakari del Gobierno Vasco», remarcó esquivando las preguntas de los periodistas en Ajuria Enea.

También pidió «preservar» el clima político vasco «de todo lo que está aconteciendo en el exterior». El lehendakari mostró su «preocupación» por el impacto de esta situación en la «desafección» de la ciudadanía respecto a la política, sobre la que alertó que supone «un caldo de cultivo para el populismo y el autoritarismo». «Me preocupa mucho la situación política española y el escenario madrileño, porque creo que perdemos todos», explicó, por lo que llamó a «preservar la política vasca de ese ruido, ese lodazal y ese espectáculo bochornoso».

El lehendakari aclaró ayer que tras el análisis realizado «hasta hoy», no se ha detectado «absolutamente nada, ni un indicio» de contratos del Gobierno Vasco que pudieran tener relación con la trama Ábalos-Cerdán. No obstante, explicó que como se va a realizar un «análisis exhaustivo» de un periodo cercano a diez años de adjudicaciones, se va a necesitar «un tiempo» para conocer las conclusiones. «Espero y deseo que no haya nada», indicó.

Y evadió los desencuentros que han agitado la coalición de gobierno en Euskadi entre PNV y PSE, avivados en las últimas semanas por las diferentes posturas sobre la exigencia del euskera en las OPE. Pradales calmó las aguas y negó que exista ninguna «crisis» entre las dos formaciones. Así, se mostró «muy satisfecho» de la labor del conjunto del Gobierno Vasco y del trabajo realizado por «todos los consejeros», por lo que no prevé acometer «ningún tipo de cambio» en el ejecutivo.