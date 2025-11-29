Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El lehendakari, el presidente alemán y el rey Felipe VI, en el acto de ayer en Gernika. Reuters

Pradales lamenta la falta de un gesto de perdón del Estado español por el bombardeo de Gernika

El lehendakari considera que la falta de reparación por el sufrimiento deja una herida abierta en Euskadi tras el homenaje a las víctimas celebrado ayer con presencia del Rey y del presidente alemán

Alberto Surio

Sábado, 29 de noviembre 2025, 08:06

El lehendakari Imanol Pradales ha lamentado la falta de un gesto de perdón por parte del Estado español por el bombardeo de Gernika, que este ... año han cumplido 88 años. Lo ha hecho en un mensaje institucional difundido esta mañana a primera hora después del homenaje institucional a los supervivientas de aquel ataque de la Legión Cóndor celebrado ayer. El la ceremonia participaron el presidente alemán, Frank-Walter Steimeier, junto l rey Felipe VI, y el lehendakari Pradales, entre otras autoridades.

