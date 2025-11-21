Pradales invita a EH Bildu a pactar los Presupuestos en base a un gran acuerdo sobre vivienda: «No tenga miedo a acercarse al Gobierno»

En plena negociación para sacar adelante los Presupuestos vascos, el lehendakari ha llamado a EH Bildu, principal partido de la oposición, a «no tener miedo ... a acercarse» al Gobierno Vasco para aprobar las Cuentas en base a un gran acuerdo sobre vivienda. Imanol Pradales ha vuelto a verbalizar este viernes la voluntad del Ejecutivo para mantener vivas las conversaciones y así intentar ampliar los apoyos, pese a que tiene asegurada la mayoría absoluta, para llegar a un acuerdo presupuestario, mientras la coalición abertzale reclama cambios de mayor calado, precisamente, en materia de vivienda.

La invitación del jefe del Gobierno Vasco se produce precisamente cinco días después de que el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, celebrara una ronda de contactos con los distintos grupos parlamentarios -EH Bildu, PP y Sumar, es decir, todos excepto Vox- para comprobar si existe margen para alcanzar un acuerdo sobre los Presupuestos de 2026, que ascienden a 16.378 millones en total, un 4,1% más respecto al ejercicio anterior. Unas reuniones en las que, en realidad, se constató el escaso margen para pactar las Cuentas.

El Gobierno Vasco, sin embargo, no quiere aún tirar la toalla y tampoco los partidos han exhibido ya un 'no' rotundo al proyecto. Y es que ambas partes miden hasta dónde están dispuestas a ceder para evitar un choque y no parecer quienes abandonan primero la mesa de negociación.

Propuesta de Otxandiano

Pradales ha aprovechado el pleno de control al Gobierno para señalarle a EH Bildu cuáles son las condiciones para llegar a acuerdos: «Voluntad, honestidad, flexibilidad y valentía». Y le ha recordado a Pello Otxandiano, portavoz de la coalición soberanista, que en el pleno de política general de septiembre definió cuatro ejes donde podían encontrarse para llegar a esos consensos: educación, euskera, políticas climáticas y modernización de la Administración. «Usted mismo dejó fuera de la posibilidad del acuerdo un solo tema, el de la vivienda, y casualidad, hoy hace todo su discurso en torno al tema de la vivienda, poniendo concreciones y enmiendas sobre la mesa», le ha reprochado Pradales, quien no ha ocultado su «sorpresa» por el hecho de que EH Bildu haya condicionado su apoyo a las Cuentas a la creación de un Fondo Social para la Promoción de la Vivienda Pública, con una dotación total de 3.000 millones de euros a lo largo de diez años. El objetivo: promover 30.000 viviendas públicas en la próxima década.

No obstante, Pradales ha centrado su respuesta en hablar sobre vivienda y le ha recordado a Otxandiano que el Gobierno Vasco trabaja con una estrategia basada en seis pilares para atajar el problema este problema en Euskadi: un plan director de vivienda, la ley de medidas urgentes, la creación de una reserva estratégica de suelo, la declaración y despliegue de zonas tensionadas, los avales para la compra y el Fondo Social de vivienda. «Son seis pilares que intentan dar respuesta de una manera integral al problema de la vivienda; sin embargo, EH Bildu propone hablar solo de una de las cuestiones: del Fondo Social», ha dicho el lehendakari desde la tribuna del Parlamento Vasco.

El Fondo Social de Vivienda

Ha sido entonces cuando el jefe del Gobierno Vasco ha querido profundizar en esta última cuestión en la que EH Bildu ha puesto el foco, y ha recordado que justo hace un año mantuvo una reunión de trabajo con la presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Y ha citado lo que dijo textualmente en Luxemburgo: «Tenemos la oportunidad de crear instrumentos de colaboración público-privada para ampliar el parque público de vivienda». De ahí que, según ha subrayado, el Gobierno Vasco creará en 2026 el Fondo Social de Vivienda que ya cuenta con una primera dotación presupuestaria en las Cuentas del año que viene.

El objetivo de ese Fondo, ha dicho Pradales, es que en diez años, y a través de una inversión de carácter público-privado, se puedan movilizar «al menos» 3.500 millones de euros para construir vivienda pública en Euskadi. «Es una propuesta concreta, realizable y ambiciosa; y la tienen encima de la mesa», le ha replicado a Otxandiano.

Pradales ha asegurado que la voluntad del Gobierno Vasco «sigue siendo la de hablar y acordar». «Quiero creer en la voluntad de acuerdo de EH Bildu, y en la negociación presupuestaria tienen ahora ustedes una oportunidad de demostrarlo», le ha dicho al portavoz de la coalición soberanista. «Hablemos -ha continuado- del Fondo Social de Vivienda: en su mano está demostrar que en Euskadi, entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, fuéramos capaces de limar diferencias y llegar a consensos».

«Audacia»

Por ello, el lehendakari ha destacado que la vivienda «es un tema demasiado serio para andar en debates estériles» y le ha pedido a Otxandiano a ser «audaces». «Tienen ustedes sobre la mesa nuestra propuesta. Es factible, de gran ambición y marca la dirección para avanzar en el camino adecuado», le ha insistido Pradales, quien ha instado al portavoz parlamentario de EH Bildu a que «no tengan miedo de acercarse». «Tenemos que avanzar en política de vivienda sumando todas las fuerzas y aquí tenemos una oportunidad. No tenga usted miedo», ha reiterado Pradales.

Además, el lehendakari, en otra pregunta durante el pleno de control -en esta ocasión formulada por el único parlamentario de Sumar- ha asegurado que «las conversaciones están abiertas con los grupos» para negociar las Cuentas y que desde el Gobierno Vasco «vamos a seguir buscando acuerdos hasta la última hora». «Si los acuerdos generales son imposibles, intentaremos conseguir acuerdos parciales», le ha dicho a Jon Hernández, a quien también ha reprochado que «escuchándole» le da «la sensación» de que Sumar adoptará la misma postura que el año pasado: «Parece que van a ser los primeros en desmarcarse de un posible acuerdo» Mientras que Sumar le ha reprochado al lehendakari que «no tenga ninguna voluntad» de negociar y acordar con el partido magenta.

El próximo viernes, día 28, será una jornada clave, ya que finaliza el plazo de presentación de enmiendas. Y será entonces cuando se refleje realmente si habrá una cuerdo entre el Gobierno Vasco y la oposición. En todo caso, El Ejecutivo autonómico tiene garantizara la aprobación de los Presupuestos, que saldrá adelante sí o sí el próximo 23 de diciembre gracias a la mayoría absoluta que disponen PNV y PSE.