El lehendakari Pradales, junto al secretario general de Acción Exterior, Ander Caballero, saluda a los embajadores de la UE en España. EFE

Pradales pide ante los embajadores de la UE «nuevas capacidades políticas» para Euskadi

Reivindica el «papel decisivo» de «naciones» como la vasca en el fortalecimiento del proyecto europeo y exige la oficialidad del euskera por «justicia lingüística»

Olatz Barriuso

Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:41

El lehendakari ha pedido este lunes ante los embajadores de la UE acreditados en España «nuevas capacidades políticas» para «naciones» como la vasca que permitan ... a Euskadi contribuir al «fortalecimiento» del proyecto europeo desde el punto de vista político, económico y democrático. En su primera recepción en Ajuria Enea a los representantes diplomáticos comunitarios, Imanol Pradales, que ha combinado el castellano, el euskera y el inglés en su intervención, ha hecho esta mañana una encendida defensa de Europa en tiempos convulsos como los actuales, pero ha advertido de que la viabilidad de la Unión está «en riesgo» y ha reclamado aplicar ya las «recetas» necesarias, entre ellas las del 'informe Draghi', para garantizar su supervivencia.

