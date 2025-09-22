Pradales pide ante los embajadores de la UE «nuevas capacidades políticas» para Euskadi

El lehendakari ha pedido este lunes ante los embajadores de la UE acreditados en España «nuevas capacidades políticas» para «naciones» como la vasca que permitan ... a Euskadi contribuir al «fortalecimiento» del proyecto europeo desde el punto de vista político, económico y democrático. En su primera recepción en Ajuria Enea a los representantes diplomáticos comunitarios, Imanol Pradales, que ha combinado el castellano, el euskera y el inglés en su intervención, ha hecho esta mañana una encendida defensa de Europa en tiempos convulsos como los actuales, pero ha advertido de que la viabilidad de la Unión está «en riesgo» y ha reclamado aplicar ya las «recetas» necesarias, entre ellas las del 'informe Draghi', para garantizar su supervivencia.

«Europa debe ganar autonomía política y marcar la pauta ética. Debe defender los valores que definen el modelo europeo. Debe hacerlo uniendo fuerzas con quienes creen en estos valores y plantando cara a quienes los atacan, tanto dentro como fuera del espacio Schengen. Y debe hacerlo dotando a naciones como el País Vasco, que tanto han contribuido al proyecto europeo, de nuevas capacidades políticas para seguir haciéndolo», ha defendido el jefe del Ejecutivo vasco. Para Pradales, que ha pedido acabar con la actual exigencia de unanimidad de los Veintisiete y sustituir el derecho de veto por un nuevo sistema de mayorías y contrapesos, la ausencia de «una posición contundente y coherente en determinadas situaciones» como la reacción ante la «barbarie humanitaria» de Gaza «erosiona la credibilidad del proyecto europeo y lo debilita ante el resto de las potencias».

Pradales, acompañado por el secretario general de Acción Exterior, Ander Caballero, ha reclamado un «poder distribuido más justo» y una «gobernanza colaborativa más eficaz» que incremente el protagonismo de las entidades «subestatales» como Euskadi. El lehendakari ha reclamado «pasar de las palabras a los hechos» para avanzar en la «descentralización» de Europa y, en concreto, «arbitrar mecanismos» que permitan a Euskadi y a otros gobiernos similares participar en el diseño del nuevo marco financiero plurianual y en la política de cohesión. Ha anunciado, en ese sentido, la celebración en febrero próximo de una cumbre en Euskadi con las regiones «más industrializadas» de Europa para avanzar en asuntos como la inteligencia artificial, las biociencias, las tecnologías limpias y los procesadores cuánticos.

Pradales ha aprovechado también su intervención para incidir en dos de los asuntos principales que reclama ahora mismo al Gobierno de Pedro Sánchez: seguir remando a favor de la oficialidad del euskera en la UE y que Euskadi pueda participar directamente en la gestión de los fondos europeos. «¿Cómo justificar ante la ciudadanía que una Unión Europea que se fundamenta en el principio de 'Unidos en la diversidad', imponga el principio de 'un Estado, ¿una lengua'? Ha llegado la hora de culminar un proceso que se está dilatando demasiado», ha insistido Pradales, que ha pedido aplicar los principios fundacionales de la Unión a una cuestión de «justicia lingüística».