Pradales busca reforzar los lazos con EE UU más allá del «ruido político» El lehendakari se reúne en Ajuria Enea con el congresista demócrata de origen vasco John Garamendi

El congresista de Estados Unidos, John Garamendi, con su esposa, Patricia Wilkinson, este lunes con el lehendakari Pradales y Ander Caballero en Ajuria Enea

Ion M. Taus San Sebastián Martes, 21 de octubre 2025, 07:41

El lehendakari Imanol Pradales recibió ayer en el palacio de Ajuria Enea al congresista estadounidense de origen vasco John Garamendi, miembro del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El encuentro permitió abordar la importancia de fortalecer las relaciones transatlánticas de Euskadi con Estados Unidos, independientemente de la administración que esté en el poder y del «ruido político y mediático».

Tras la reunión, Pradales subrayó que, pese a las diferencias que puedan surgir en Washington, es posible trabajar de manera directa y franca en otros niveles para avanzar en la internacionalización de Euskadi y en la cooperación bilateral. «A pesar del ruido, muchas veces político y mediático, se puede trabajar de manera absolutamente franca en otros niveles para seguir dando pasos adelante desde el punto de vista de la internacionalización de Euskadi y también en estos momentos con Estados Unidos», explicó.

El lehendakari señaló además que es fundamental mantener relaciones con Estados Unidos a nivel federal y también «con cada uno de sus estados», ya que existen oportunidades en ámbitos como el comercial, científico, universitario y académico, así como en la construcción de lazos institucionales.

Pradales definió a Garamendi como un «magnífico embajador de la causa vasca» y destacó que el congresista se mostró dispuesto a colaborar con Euskadi desde su estado de origen, California, considerado una de las grandes potencias económicas del mundo.

Por su parte, Garamendi agradeció la acogida dispensada por el lehendakari y subrayó las «oportunidades de cooperación» entre Euskadi y California, especialmente en el ámbito de la investigación y las universidades.