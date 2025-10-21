Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El congresista de Estados Unidos, John Garamendi, con su esposa, Patricia Wilkinson, este lunes con el lehendakari Pradales y Ander Caballero en Ajuria Enea Irekia

Pradales busca reforzar los lazos con EE UU más allá del «ruido político»

El lehendakari se reúne en Ajuria Enea con el congresista demócrata de origen vasco John Garamendi

Ion M. Taus

Ion M. Taus

San Sebastián

Martes, 21 de octubre 2025, 07:41

Comenta

El lehendakari Imanol Pradales recibió ayer en el palacio de Ajuria Enea al congresista estadounidense de origen vasco John Garamendi, miembro del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El encuentro permitió abordar la importancia de fortalecer las relaciones transatlánticas de Euskadi con Estados Unidos, independientemente de la administración que esté en el poder y del «ruido político y mediático».

Tras la reunión, Pradales subrayó que, pese a las diferencias que puedan surgir en Washington, es posible trabajar de manera directa y franca en otros niveles para avanzar en la internacionalización de Euskadi y en la cooperación bilateral. «A pesar del ruido, muchas veces político y mediático, se puede trabajar de manera absolutamente franca en otros niveles para seguir dando pasos adelante desde el punto de vista de la internacionalización de Euskadi y también en estos momentos con Estados Unidos», explicó.

El lehendakari señaló además que es fundamental mantener relaciones con Estados Unidos a nivel federal y también «con cada uno de sus estados», ya que existen oportunidades en ámbitos como el comercial, científico, universitario y académico, así como en la construcción de lazos institucionales.

Pradales definió a Garamendi como un «magnífico embajador de la causa vasca» y destacó que el congresista se mostró dispuesto a colaborar con Euskadi desde su estado de origen, California, considerado una de las grandes potencias económicas del mundo.

Por su parte, Garamendi agradeció la acogida dispensada por el lehendakari y subrayó las «oportunidades de cooperación» entre Euskadi y California, especialmente en el ámbito de la investigación y las universidades.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la nutricionista que dio a luz en casa y sus amigos abren una recaudación de fondos para su bebé y su marido
  2. 2 La Oreja de Van Gogh agota en una hora las entradas para Donostia y actuará también el 1 de agosto
  3. 3 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  4. 4 Una marca parisina y una zapatería estadounidense desembarcan en San Sebastián con una nueva tienda
  5. 5 Un motorista británico cruza Europa para comprar en una pescadería de Gipuzkoa: «Vino de Londres, paró a por pescado y siguió su ruta»
  6. 6 La renta media de los 88 municipios de Gipuzkoa, al detalle: de los 21.000 euros de Pasaia a los 34.000 de Orendain
  7. 7 Piden ayuda para encontrar a Kona, el perro que acompañaba a la montañera de 27 años fallecida en Panticosa
  8. 8 Las cámaras de un convento captan el momento en el que un hombre se lleva parte del jardín que cuidan las monjas
  9. 9 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  10. 10

    El obrero que recogió restos de un Ovni y descubrió huellas de alienígenas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Pradales busca reforzar los lazos con EE UU más allá del «ruido político»

Pradales busca reforzar los lazos con EE UU más allá del «ruido político»