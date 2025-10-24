Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El lehendakari, Imanol Pradales, con Pedro Sánchez en la IX Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto de Vitoria. Irekia

Pradales aprieta a Sánchez y le reclama que imprima «otro ritmo» en el traspaso de competencias

«Sánchez tiene una oportunidad histórica: cumplir el Estatuto de Gernika y pagar la deuda con nuestro país», sostiene el lehendakari en plena negociación para que recalen en Euskadi todas las transferencias pendientes

Ainhoa Muñoz

Ainhoa Muñoz

San Sebastián

Viernes, 24 de octubre 2025, 10:47

Comenta

Las manecillas del reloj no paran. Y cada día que pasa el Gobierno Vasco tacha en rojo una jornada más en su particular calendario estatutario. ... El horizonte temporal del 31 de diciembre está cada vez más cerca y desde el Ejecutivo de Imanol Pradales quieren apretar el acelerador para poder cerrar el Estatuto en tiempo y forma y en base al acuerdo alcanzado con Pedro Sánchez. De ahí que este viernes, justo en vísperas de que la Carta de Gernika cumpla 46 años desde su aprobación, el lehendakari haya mandado un mensaje directo al presidente del Gobierno central para que imprima «otro ritmo» en el traspaso de las competencias pendientes.

