Pradales aprieta a Sánchez y le reclama que imprima «otro ritmo» en el traspaso de competencias

Las manecillas del reloj no paran. Y cada día que pasa el Gobierno Vasco tacha en rojo una jornada más en su particular calendario estatutario. ... El horizonte temporal del 31 de diciembre está cada vez más cerca y desde el Ejecutivo de Imanol Pradales quieren apretar el acelerador para poder cerrar el Estatuto en tiempo y forma y en base al acuerdo alcanzado con Pedro Sánchez. De ahí que este viernes, justo en vísperas de que la Carta de Gernika cumpla 46 años desde su aprobación, el lehendakari haya mandado un mensaje directo al presidente del Gobierno central para que imprima «otro ritmo» en el traspaso de las competencias pendientes.

«El tiempo va pasando, los compromisos son claros, pero necesitamos otro ritmo. Este país ha demostrado una altura y eso es lo que pedimos, que se demuestre esa altura y, por encima de todo, que se cumpla lo pactado». Así de contundente se ha mostrado Pradales durante el pleno de control que se celebra en el Parlamento Vasco. En plena negociación abierta entre ambos gobiernos para que recalen en Euskadi cada unas de las competencias pendientes, y consciente de que el tiempo juega en contra, el lehendakari ha emplazado a Sánchez para que acelere el paso y dé un nuevo impulso a los traspasos en esta recta final de la negociación.

Tras hacer un recordatorio de todo lo que ha supuesto para la sociedad vasca el Estatuto de Gernika -«ha sido una herramienta imprescindible para el bienestar y el desarrollo de nuestro país», ha defendido- Pradales ha denunciado que «resulta incomprensible que, 46 años más tarde, el Estatuto de Gernika siga sin cumplirse en su totalidad».

«El presidente del Gobierno de España ha dado su palabra de que cumplirá el Estatuto de Gernika de forma completa y lo tenemos recogido en nuestro programa de Gobierno: que se transfieran las competencias que están todavía sin transferir», ha apuntado el jefe del Ejecutivo vasco, apenas dos días después de que la consejera de Autogobierno -principal interlocutora en la negociación con Madrid- mantuviera un nuevo encuentro con el Ministerio de Política Territorial para dar salida a su propuesta, recogida en 10 documentos.

Pradales ha querido poner en valor que en el último año se han dado pasos adelante respecto a la transferencia de 10 competencias, pero también ha reconodido que «no es suficiente». «Pedro Sánchez tiene una oportunidad histórica de hacer lo que no han hecho los presidentes anteriores: cumplir el Estatuto de Gernika en su totalidad y pagar la deuda con nuestro país», ha manifestado desde la tribuna, donde también ha asegurado que desde Euskadi harán «todo lo que esté en nuestra mano para facilitar esto».

«Sánchez será quien decida cómo quiere ser recordado por el pueblo vasco: como el presidente español que cumplió el Estatuto de Gernika tras 46 años o como uno más en la larga historia de quienes lo incumplieron», ha vuelto a decir. «Debe decidir -ha continuado- si cumple la palabra dada o si deja pasar esta oportunidad histórica». En todo caso, Pradales ha «confiado» en que el presidente del Gobierno central «cumpla». «En su mano está», ha sentenciado.