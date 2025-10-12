Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Isabel Díaz Ayuso, con Gloria Estefan, en el concierto que se celebró la semana pasada en Madrid. EFE

El PP vasco se lanza a por el voto latino con una estrategia similar a la de Ayuso

Los populares, como Ayuso en Madrid, organizan en Bilbao una fiesta por el Día de la Hispanidad para atraer a los inmigrantes de origen americano

Koldo Domínguez

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Isabel Díaz Ayuso lo ha tenido claro desde hace muchos años. La inmigración hispanoamericana que en la última década se ha asentado en Madrid supone ... un caladero notable de votos sobre el que asentar su mayoría absoluta en la Asamblea regional. De ahí sus esfuerzos por mostrarse cercana a esta comunidad. Según los datos, en los últimos tres años ha destinado 7,5 millones de euros en actos alrededor de esta fecha con los conciertos de Carlos Vives y Gloria Estefan como platos fuertes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio de un camión con bebidas obliga a cerrar durante varias horas la AP-8 en Astigarraga
  2. 2 Se queda sin pensión en Euskadi por llevar menos de un año casada con su marido antes de quedarse viuda
  3. 3

    «Estoy preparada y decidida para ser alcaldesa de Donostia»
  4. 4

    La oferta de alquiler de larga duración cae a la mitad en Donostia al activarse los nuevos topes
  5. 5 Un rincón de cocina vasca en el bajo de un hotel de San Sebastián: «Queremos que se note que nos divertimos cocinando»
  6. 6 Zubimendi explica su salida al Arsenal y su no anterior al Liverpool: Â«Era lo que buscabaÂ»
  7. 7

    La guipuzcoana Sapa adquirirá una segunda planta en EE UU y ampliará su impacto industrial en Euskadi
  8. 8

    Siete horas de música gratuita para dar a Hondarribia «cierto nervio y empuje cultural»
  9. 9

    «Estuve más de cuatro años de interna y la familia no me pagaba el sueldo mínimo»
  10. 10 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El PP vasco se lanza a por el voto latino con una estrategia similar a la de Ayuso

El PP vasco se lanza a por el voto latino con una estrategia similar a la de Ayuso