El PP vasco se lanza a por el voto latino con una estrategia similar a la de Ayuso

Isabel Díaz Ayuso lo ha tenido claro desde hace muchos años. La inmigración hispanoamericana que en la última década se ha asentado en Madrid supone ... un caladero notable de votos sobre el que asentar su mayoría absoluta en la Asamblea regional. De ahí sus esfuerzos por mostrarse cercana a esta comunidad. Según los datos, en los últimos tres años ha destinado 7,5 millones de euros en actos alrededor de esta fecha con los conciertos de Carlos Vives y Gloria Estefan como platos fuertes.

Esta estrategia es la que ahora quiere replicar, a menor escala, el PP vasco en Euskadi. Los de Javier de Andrés son conscientes de que aquí también hay una comunidad hispanoamericana que cada vez tiene más peso en el censo electoral. De ahí que hoy hayan organizado en Bilbao un acto con motivo del Día de la Hispanidad con asociaciones de Nicaragua, Guatemala, Venezuela, Cuba, Perú, Bolivia, Paraguay y El Salvador.

Bajo el lema 'Mil Culturas, un solo abrazo', la plana mayor de los populares vascos compartirá la mañana en el parque de Doña Casilda con representantes de esas agrupaciones y entre exhibiciones de danzas, gastronomía y artesanía. «Es la mejor fecha para juntarnos y celebrar todo lo que nos une, desde el idioma a la cultura», expone Esther Martínez, secretaria general del PP vasco y líder del partido en Bilbao.

Según datos del Eustat, en Euskadi residían el año pasado 217.489 personas con nacionalidad extranjera. Y de ellos, 100.000 procedían de países americanos. No todos tienen derecho a voto. Sólo los que adquieren la nacionalidad española pueden participar en todos los comicios, que en el caso de los inmigrantes de origen americano se sitúa en torno a las 65.000 personas. De ahí el interés del PP vasco de estrechar lazos con este colectivo y conocer sus necesidades». En el partido defienden que mantienen contactos con ellos foros sobre juventud o empleo. Pero es ahora, con el acto de hoy, cuando organizan un evento público de mayor formato que «pretende ser el primero de muchos otros».

La gran pregunta es si esa población inmigrante se identificará con la línea política del PP. En el partido lo tienen claro: «Por supuesto». «Compartimos valores que nos identifican: libertad, fraternidad, tolerancia, democracia...», coinciden dirigentes de la formación conservadora.

El PP nacional presentó su propuesta para inmigración que planteaba un visado por puntos para asegurar un mejor control de la entrada de inmigrantes en España. En él se valorarían el idioma, las costumbres, la capacidad de integración, la formación, la experiencia, la edad, la capacidad de ocupar las vacantes... Una iniciativa encaminada a priorizar la llegada de personas desde el continente americano frente al africano. «Tenemos muchos lazos comunes con Hispanoamérica. Y sabemos que ellos también están a favor de una inmigración ordenada, legal y libre de mafias», explica Esther Martínez.