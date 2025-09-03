Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, en una rueda de prensa en otro momento.

El PP vasco ve «imposible» colaborar con el PNV por su «compromiso irrenunciable» al PSOE

Su presidente Javier de Andrés ha afirmado que el PNV «no es un partido libre», sino una formación «dependiente» al Partido Socialista

Borja Alonso

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:40

Javier de Andrés, el presidente del PP vasco, ha declarado que no ve «posibilidad de colaboración» con el PNV porque «tiene un compromiso irrenunciable con ... el PSOE». De Andrés ha criticado que el PNV «es un partido que está muy condicionado» por el Partido Socialista, del que, según el dirigente popular, «depende para gobernar en Euskadi». «El PNV tiene un compromiso irrenunciable con el PSOE, que es el que le da la mayoría en las principales instituciones vascas, y que además ahora, una vez blanqueado Bildu, podría tomar la decisión de dejarle fuera de sus gobiernos» ha afirmado De Andrés en una entrevista en Radio Euskadi.

