El PP vasco ve «imposible» colaborar con el PNV por su «compromiso irrenunciable» al PSOE

Javier de Andrés, el presidente del PP vasco, ha declarado que no ve «posibilidad de colaboración» con el PNV porque «tiene un compromiso irrenunciable con ... el PSOE». De Andrés ha criticado que el PNV «es un partido que está muy condicionado» por el Partido Socialista, del que, según el dirigente popular, «depende para gobernar en Euskadi». «El PNV tiene un compromiso irrenunciable con el PSOE, que es el que le da la mayoría en las principales instituciones vascas, y que además ahora, una vez blanqueado Bildu, podría tomar la decisión de dejarle fuera de sus gobiernos» ha afirmado De Andrés en una entrevista en Radio Euskadi.

Según ha argumentado el dirigente popular, mientras «se oyen críticas» dentro del PSOE de antiguos presidentes o vicesecretarios generales, el alcalde de León, la alcaldesa de Palencia o el presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha no se escucha «ninguna crítica» del PNV a los socialistas. Además, De Andrés piensa que «no hay una posibilidad de colaboración política con el PNV, más allá de la que puede haber con el propio PSOE». En este sentido, ha llegado a la conclusión de que el «PNV no se trata de un partido libre», sino de una formación «dependiente» del PSOE que «no va a apoyar ninguna alternativa» porque «es el socio más fiel de Pedro Sánchez».

«Un completo error»

Por otra parte, el presidente del PP vasco ha denunciado la «exclusión» del PP de las conversaciones entre partidos sobre autogobierno para avanzar en un nuevo Estatuto y considera que es «un completo error», por lo que seguirá pendiente «de una llamada» para que puedan participar. «Me parece un completo error, porque no solamente dejaría a 100.000 vascos fuera de esta negociación, sino que pienso que no es fácil sacar adelante un estatuto con el principal partido de España al margen de todo esto» ha afirmado De Andrés.

De Andrés se ha referido al actual Estatuto de Gernika y ha afirmado que el «retraso» en su cumplimiento tiene que ver con que Euskadi pretende dejar de considerar algunas competencias como «exclusivas» del Estado. En este sentido, ha reiterado que querían participar en la reforma del Estatuto de Autonomía del País Vasco porque «se puede mejorar» pero, según De Andrés, «el PNV y quienes están en esas conversaciones han decidido que el principal partido de España, el partido con más votos de toda España, no tenga que estar en esas reuniones».