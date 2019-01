El PP vasco enviará una delegación a la convención pese a la distancia con Casado Pablo Casado, en medio, posa con Alfonso Alonso y todos los candidatos del PP en Vitoria. / B. CASTILLO A falta de concretar quién acudirá a la cita, Sémper no viajará a Madrid por coincidir el encuentro con la celebración de la Tamborrada AINHOA MUÑOZ SAN SEBASTIÁN. Martes, 8 enero 2019, 09:00

En apenas unos días, Pablo Casado afrontará su primera convención nacional como líder del PP en un escenario interno crucial en el que tratará de escenificar públicamente la imagen de un partido unido. Y en esa estrategia también intervendrá el PP vasco.

El partido capitaneado por Alfonso Alonso enviará una delegación a la convención nacional que servirá para el rearme ideológico del PP y que la formación celebrará en Madrid entre los días 18 y 20 de enero. Una cita política que servirá como pistoletazo de salida de la precampaña electoral y que se celebrará en medio de un torbellino interno por las discrepancias de algunos dirigentes vascos con la estrategia que ha marcado Casado en Andalucía en su intento de seducir a Vox a través de una materia tan sensible como la violencia machista.

El PP vasco, de hecho, ya avisó en boca de Alonso que su partido no cambiará «de forma de pensar» y que no sucumbirá ante las presiones del partido de Santiago Abascal a cambio de aupar la investidura del popular Juanma Moreno en Andalucía. No obstante, y a falta de que la dirección del partido en Euskadi concrete qué integrantes de la formación viajarán a Madrid en representación del PP vasco, los populares vascos harán acto de presencia en el encuentro político y dejarán a un lado las distancias que mantienen, a día de hoy, con Pablo Casado.

De momento, aún no está cerrado siquiera que sea el propio Alonso quien encabece la delegación vasca. Lo único que por ahora sí está decidido es que el presidente del PP de Gipuzkoa y portavoz parlamentario, Borja Sémper, no acudirá a la convención por coincidir con el mismo fin de semana que San Sebastián celebra su fiesta más grande, la Tamborrada. Según fuentes del partido, Sémper -como candidato a la Alcaldía de San Sebastián en las próximas elecciones municipales de mayo- ha priorizado la celebración del día de Donostia frente al encuentro de su partido, que será coordinado por el presidente de la Xunta de Galicia y del PP autonómico, Alberto Núñez Feijóo.

Sémper fue, precisamente, el primer dirigente del PP vasco que marcó perfil ante la dirección nacional y alzó la voz públicamente para rechazar un pacto con Vox en Andalucía y criticar sin titubeos al partido de ultraderecha, destacando «la lejanía oceánica» que existe entre su formación y la de Santiago Abascal. Después le han seguido varios compañeros más, como la secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, que el domingo de Reyes exigió no dar «ni un paso atrás» contra la violencia de género. Mientras, su jefe ha ido modulando el discurso en sus últimas intervenciones -habla ya de «violencia doméstica»- e incluso ha ofrecido más ayudas a hombres, ancianos y niños víctimas de violencia en el ámbito familiar como estrategia para echar por tierra la reclamación de Vox de eliminar la financiación a las medidas contra la violencia machista a cambio del apoyo de sus doce diputados en la Junta de Andalucía.

Cierre de listas

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ya adelantó que su partido quiere darle voz a la sociedad civil en esa convención, en la que hablarán «pocos políticos» y que tendrá un formato «novedoso», por lo que no se prevé la intervención de ningún dirigente vasco. La delegación vasca que aterrice en Madrid mostrará, en todo caso, su respaldo a Pablo Casado, a pesar de que, al menos en privado, muestran su preocupación por que el discurso del presidente del PP pueda alejar al electorado moderado de cara a los próximos comicios.

Casado, por otro lado, se comprometió públicamente a tener todos los candidatos del PP designados antes de la convención nacional, por lo que todo apunta a que en los próximos días se irán despejando las incógnitas que aún sobrevuelan en algunas comunidades y ayuntamientos, como Madrid, y también Europa. Para los 18, 19 y 20 de enero, el presidente del PP dará así por finiquitadas todas las listas electorales que el próximo 26 de mayo medirán sus fuerzas con el resto de formaciones, también con Vox.