El PP vasco este sábado ante el Árbol de Gernika DV

El PP vasco defiende un Estatuto que garantice «la libertad de todas las personas»

De Andrés denuncia en un acto en Gernika que «las presiones ideológicas han llevado a Euskadi al declive»

Elisa López

Elisa López

San Sebastián

Sábado, 25 de octubre 2025, 14:22

El PP vasco también se ha sumado este sábado a la celebración del 46 aniversario del Estatuto de Gernika. Y lo ha hecho en la ... villa vizcaína con una llamada a modernizar el texto autonómico «para garantizar así las libertades de la totalidad de la ciudadanía vasca, y no solo de una parte». Javier De Andrés ha lamentado esta mañana que siguen vigentes unas «normas viejas que habría que reparar». El presidente de los populares vascos ha defendido también la necesidad de mantener los fundamentos históricos del autogobierno, pero sin dejarse llevar «por las ensoñaciones identitarias del PNV y EH». Por ello ha apelado a un nuevo Estatuto que de «libertad a las personas». El presidente popular ha insistido en que la presión política e ideológica que se vive en el País Vasco ha traído consigo el «declive de la sociedad por lo que es necesario dar un impulso a una sociedad que pienses en la libertad de todas las personas».

