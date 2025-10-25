El PP vasco defiende un Estatuto que garantice «la libertad de todas las personas» De Andrés denuncia en un acto en Gernika que «las presiones ideológicas han llevado a Euskadi al declive»

Elisa López San Sebastián Sábado, 25 de octubre 2025, 14:22 Comenta Compartir

El PP vasco también se ha sumado este sábado a la celebración del 46 aniversario del Estatuto de Gernika. Y lo ha hecho en la ... villa vizcaína con una llamada a modernizar el texto autonómico «para garantizar así las libertades de la totalidad de la ciudadanía vasca, y no solo de una parte». Javier De Andrés ha lamentado esta mañana que siguen vigentes unas «normas viejas que habría que reparar». El presidente de los populares vascos ha defendido también la necesidad de mantener los fundamentos históricos del autogobierno, pero sin dejarse llevar «por las ensoñaciones identitarias del PNV y EH». Por ello ha apelado a un nuevo Estatuto que de «libertad a las personas». El presidente popular ha insistido en que la presión política e ideológica que se vive en el País Vasco ha traído consigo el «declive de la sociedad por lo que es necesario dar un impulso a una sociedad que pienses en la libertad de todas las personas».

En un acto celebrado junto a cargos del partido como Amaya Fernández o Muriel Larrea, Javier De Andrés ha defendido que el actual Estatuto no puede ser señalado como responsable de los «fracasos» en temas de educación ni del «estancamiento económico que vive el País Vasco». A su juicio, «un nuevo texto no garantizaría la corrección de estos errores» en alusión a las propuestas de reforma que ya han trasladado PNV, PSE-EE y EH Bildu. De Andrés ha dejado claro que los problemas que han llevado al «declive» de Euskadi no deben atribuirse al marco legal del Estatuto, sino a la manera en que se ha ejercido el autogobierno. El líder popular ha denunciado de esta manera a los sucesivos gobiernos autonómicos de haber desaprovechado las amplias herramientas que ofrece el Estatuto y de haber consolidado una administración politizada, ineficaz y profundamente lastrada por el «clientelismo» y la «politización» de la administración. En este sentido, De Andrés ha subrayado la necesidad de que el nuevo marco autonómico sirva para «alejarse del sectarismo», advirtiendo que «todos los límites lingüísticos, de afinidad política o de identidad ideológica son lesivos para la convivencia».

