El PP vasco afirma que el control de fronteras «tiene que estar encima de la mesa» en la Conferencia de Presidentes

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha afirmado este lunes que el control de fronteras «tiene que estar encima de la mesa» en ... la Conferencia de Presidentes del próximo viernes a la que acudirá el lehendakari Imanol Pradales tras lograr que el debate energético vasco entre en el orden del día. Además, De Andrés ha apostado por que la percepción en Euskadi de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) esté «vinculada al trabajo y a la formación».

En una entrevista concedida a Radio Vitoria, De Andrés ha recordado que, de cara a la Conferencia de Presidentes del próximo viernes, «había algunas discrepancias», ya que las doce comunidades autónomas gobernadas por el PP quieren incorporar unos puntos concretos, y el Gobierno lo rechaza, cuando, según ha asegurado, está obligado a incluirlos en el orden del día, en base a los estatutos, si más de diez autonomías los proponen.

Por ello, no sabe qué pasará con las comunidades gobernadas por el PP de cara a esa cita, a la que el lehendakari, Imanol Pradales, sí ha confirmado que acudirá. «Me parece bien. El lehendakari no tiene ningún problema de ese tipo, porque no se incumple ningún elemento estatutario de la Conferencia de Presidentes con los asuntos que él ha planteado», ha añadido.

Tal como ha señalado, Pradales propuso que «se incorporara el asunto del modelo energético», que también habían propuesto los populares y había sido «incluso aceptado». «Yo creo que fue como una gana de hacer llamar la atención, porque, si no, hubiera pasado muy inadvertida su presencia en la Conferencia de Presidentes, porque lo que él planteaba, lo planteaba también el Partido Popular y no había objeto de discusión», ha insistido.

El presidente del PP vasco ha recordado que su partido, en concreto, ha pedido la inclusión de temas como «el control de fronteras», que ha sido rechazado. A su juicio, hay una gran cantidad de migrantes que llegan a España y existe «una falta de una política realmente eficaz para evitar el tráfico de mafias» que lleva a vivir episodios como el del cayuco que llegó a puerto hace unos días en El Hierro con «una sobrecarga de personas que hizo imposible el desembarco, con la consecuencia de varias muertes».

Las razones

«Hay muchísimas razones por las cuales este tema tiene que estar encima de la mesa. Ya solamente queda un corredor de tráfico de personas en Europa, que es el que se hace por la vía canaria. Ya se ha acabado con los de Grecia, con los de Italia, con cualquier otro de los que existía. Solo queda uno por el empeño, entre otras cosas, del presidente Sánchez de ir a Mauritania a alentar a la gente que siguiera viniendo a España de forma irregular», ha reprochado.

Preguntado por si el PP vincula el aumento de la migración con el crecimiento de la inseguridad, ha respondido que «hay que tener en cuenta la realidad sociológica del origen de los delincuentes», que no es «porque sean extranjeros o nacionales». «Todos sabemos que la delincuencia procede de aquellos espacios en los cuales, como siempre ha sucedido, tienen más dificultades de integración social. Por eso, la inmigración tiene que venir de una manera que sea gradual, que sea posible la integración y que asuma las normas de la sociedad en la que va a convivir», ha manifestado.

En su opinión, «no puede ser viable una fórmula de aluvión como la que está ocurriendo, que es fruto, entre otras cosas, de esas mafias que conducen al tráfico de personas y que llevan a esta situación que no es deseada». En cuanto a la polémica que surgió entre el PNV y el PSE-EE, socios en el Gobierno Vasco, sobre el tema de la migración, ha señalado que los socialistas «callaron la boca» a los jeltzales, advirtiéndoles con que podían «perder» el Ejecutivo.