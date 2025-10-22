Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ester Muñoz, y Alberto Núñez Feijóo, durante la sesión de control al Gobierno. Efe

El PP solicita al Supremo que exija el PSOE los extractos bancarios en efectivo

Los populares quieren saber también quiénes fueron los perceptores de esas cantidades

María Eugenia Alonso

Madrid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:10

El PP ha registrado este miércoles un escrito ante el Tribunal Supremo para que abra una diligencia contra el PSOE y le reclame los extractos ... bancarios que acrediten los movimientos de dinero en efectivo y los pagos en sobres que recibían el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. El movimiento se produce después de que el magistrado que instruye el 'caso Koldo' haya decidido citar a declarar el próximo 29 de octubre como testigo al exgerente del partido Mariano Moreno Pavón, y a una de las secretarias que trabajan para el mismo, Celia Rodríguez Alonso, secretaria en Ferraz, que intervino las entregas en sobres.

