El PP recuerda a Garmendia que el PSE es responsable también de retirar carteles de ETA

La delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia, reclamó este pasado lunes al Gobierno Vasco en una entrevista concedida a este periódico que «tome cartas ... en el asunto» de los carteles en favor de ETA y sus presos que han colonizado los recintos festivos de Euskadi. «Su responsabilidad es hacer cumplir la ley y acabar con este tema», aseguró la también dirigente del PSE.

Sus palabras fueron ayer criticadas por el PP vasco, que observó una contradicción entre las afirmaciones de Garmendia y la condición de su partido de socio dentro del propio Ejecutivo vasco al que pidió mayor contundencia. «La delegada del Gobierno aún no se ha enterado de que su partido, el PSOE, gobierna con el PNV en Euskadi», aseguró la formación liderada por Javier de Andrés. Los populares también hicieron alusión a los pactos que los socialistas mantienen en Madrid con EH Bildu, la fuerza hegemónica en la izquierda abertzale. «También podría decirle algo a Pedro Sánchez, que también manda...», ironizaron los populares, que en las últimas semanas han condenado la aparición en las fiestas de diferentes localidades vascas de pancartas en favor de terroristas y de los presos de la banda. Las asociaciones de víctimas han mostrado su malestar con esta campaña de enaltecimiento de los reclusos de ETA. Garmendia se mostró en la entrevista muy contundente que esta actitud, «que no es ni democrática ni ética».