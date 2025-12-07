Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen del Congreso durante una sesión de control al Gobierno. EFE

El PP quiere forzar a los ministros a explicar sus ausencias en las sesiones de control del Congreso

Ester Muñoz anuncia que su partido presentará una iniciativa para reformar el Reglamento de la Cámara baja

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Domingo, 7 de diciembre 2025, 13:42

Comenta

El PP quiere endurecer el cerco al Gobierno en el Congreso y planteará una reforma del Reglamento de la Cámara baja para que los ministros ... tengan que explicar sus ausencias en la sesiones de control cuando estas no estén justificadas por su cargo o sean «ineludibles». Así lo ha anunciado la portavoz del partido, Ester Múñoz, que ha lamentado que este miércoles, cuando se celebra el último pleno del año, se ausentarán del mismo hasta siete miembros del Ejecutivo.

