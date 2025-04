El PP de Gipuzkoa se desmarca de su presidente en Euskadi y defiende la vía del TAV por Ezkio

La conexión del Tren de Alta Velocidad entre Euskadi y Navarra vuelve a evidenciar las diferentes sensibilidades que existen dentro de los partidos vascos. Ha ... salpicado al PNV, al PSE y ahora también al PP. «Es más rentable a largo plazo que la vía se haga por Gipuzkoa», defendió ayer la presidente de los populares guipuzcoanos, Muriel Larrea, en respuesta a las declaraciones de su líder en Euskadi, Javier de Andrés, quien defendió en una entrevista para este periódico la unión a través de Vitoria. Los guipuzcoanos mantienen su firme defensa por Ezkio-Itsaso y aseguran que estas diferencias no han generado grietas dentro de la formación popular, a pesar del choque de intereses entre los grupos territoriales. «De Andrés y yo hemos hablado largo y tendido. Él ha contado las bonanzas de Vitoria y nosotros defendemos las nuestras», explicó a este periódico Larrea.

Apenas ha tardado un día la presidenta guipuzcoana de los populares para apuntalar su defensa por la vía de Ezkio. «El PP vasco no tiene un posicionamiento fijado», aclaró Larrea, subrayando que la defensa que hizo De Andrés responde más a una opinión personal que a una posición de partido que él pueda marcar como presidente. «Consideramos que en una infraestructura planificada a 150 años hay que tener en cuenta otros factores que no sean la inversión inicial», apuntó. «El corredor del mediterráneo debe conectarse al País Vasco por Gipuzkoa. Y así lo vamos a defender donde haga falta», recalca.

La presidenta de los populares en Gipuzkoa coincide con el lehendakari Imanol Pradales, que abogó por la vía de Ezkio en una entrevista concedida a este periódico al defender los informes del 2018. Un posicionamiento que le costó un «tirón de orejas» por parte del PSE, su socio en el Gobierno Vasco. El secretario general de los socialistas, Eneko Andueza, escenificó su malestar por esas palabras, provocando una cascada de réplicas desde el partido jeltzale. A pesar de un aparente choque de alto voltaje entre los dos partidos que conforman el Ejecutivo autonómico, Larrea cree que el encontronazo «no es real», y que «lo escenificaron para que cada uno pudiera marcar sus posturas».

Larrea criticó también que el Ministerio de Transportes del Gobierno central, liderado por los socialistas, «habla del coste, pero también hay que hablar del mantenimiento. Con esos parámetros, en 50 años será más rentable la vía guipuzcoana». En todo caso, señala, «necesitamos que se realicen las catas y que se confirme que por Ezkio no se toca ningún acuífero». En esta exigencia coincide con los jeltzales, que han apremiado al PSE para que presionen a sus compañeros en Madrid y aceleren esas gestiones. Además, Larrea puso en valor que la línea guipuzcoana reduzca el tiempo de conexión con Navarra y que, en el caso de abogar por la opción de Vitoria, «habría que partir la llanura alavesa».

Los guipuzcoanos cierran filas y el portavoz en Juntas Generales del PP, Mikel Lezama, también ha defendido en reiteradas ocasiones la opción de Ezkio. «La vía debe ser la primera, la que se acordó. No tiene sentido cambiar el trayecto», opina Lezama.

«Renunciar a oportunidades»

Si bien el PP en Euskadi no se ha decantado oficialmente por ninguna de las dos vías, las palabras de su presidente vitoriano podrían visibilizar las preferencias del partido. «Por razones obvias de dimensión física, el futuro del País Vasco pasa por Vitoria. Es donde está el espacio y donde hay menos impacto medioambiental», argumentaba De Andrés, añadiendo que «no se puede renunciar a las oportunidades que brinda la capital alavesa para el conjunto de la sociedad vasca». En todo caso, el líder de los populares vascos aseguraba que cada territorio tiene que «defender lo suyo» y que no entendería que los cargos guipuzcoanos no apostaran por Ezkio.

No es la primera vez que el presidente del PP en Euskadi apuesta por la conexión alavesa. Ya en septiembre del año pasado consideró que la «mejor» alternativa es la de Vitoria. En aquella ocasión pedía también a los vizcaínos que se mojen sobre este tema, ya que, a juicio de Javier de Andrés, la vía vitoriana es «indudablemente mejor» para ellos.

Choque en los partidos

El PNV y el PSE tampoco se han librado de las fricciones internas que supone el Tren de Alta Velocidad en los partidos vascos. Las mayores tensiones se han producido en la formación jeltzale después de que el alcalde de Donostia, Eneko Goia, consideró «egoísta» la postura del diputado general de Araba, Ramiro González, por defender la vía de Vitoria en detrimento de Ezkio-Itsaso.

Sin llegar a esos niveles, los socialistas también han mostrado sus diferentes preferencias. Javier Hurtado, consejero de Turismo y secretario general del PSE en Araba, aseguró que la conexión se haría por Vitoria «sí o sí».