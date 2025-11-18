El PP exige la dimisión «inmediata» de Sánchez y acusa al PNV de «institucionalizar» la corrupción

El PP exigió este martes la «dimisión inmediata» del presidente del Gobierno tras las últimas revelaciones de la UCO sobre el ex secretario de Organización ... del PSOE, Santos Cerdán, por las que se prueba, entre otras cosas, que el 75% de los ingresos de la empresa navarra Servinabar provienen de las mordidas que pagaría por obra pública Acciona. Un hecho que demuestra que «los dos máximos colaboradores de Pedro Sánchez cobraban comisiones ilegales por adjudicaciones de obras públicas del Gobierno de España».

El partido de Alberto Núñez Feijóo pone además al PNV, con quien los puentes están completamente rotos, en el punto de mira al acreditarse que los nacionalistas vascos, tras apoyar la moción de censura que descabalgó a Mariano Rajoy del Gobierno en 2018, exigió nombramientos en puestos clave del Ejecutivo que daba esas adjudicaciones a cambio de mantener el apoyo parlamentario a Sánchez. «Lo que se nos vendió a todos los españoles como un pacto entre partidos para acabar con la corrupción en realidad fue un acuerdo para institucionalizarla», denunció ayer la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra.

Fuentes del PP señalan también al actual ministro de Transportes, Óscar Puente, la misma cartera que ocupó José Luis Ábalos hasta su destitución en el verano de 2021, por reunirse con Santos Cerdán para «blindar otros nombramientos clave» para la trama tras las elecciones generales de 2023. En su opinión, el clan del Peugeot, en referencia al coche con el que Pedro Sánchez recorrió España para recabar el respaldo de la militancia socialista en 2017, «siguió operando con total impunidad en el Gobierno hasta la detención de Koldo García».

Según los conservadores, «todos los que prometían comisiones ilegales tenían abiertas las puertas del PSOE». Prueba de ello, dicen, es que Antxon Alonso, el socio de Cerdán en Servinabar que pactó con EH Bildu y PNV su apoyo a la moción de censura, fue recibido «con honores en Ferraz».